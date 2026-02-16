Исследование показало, как обучение на свежем воздухе влияет на успеваемость

Доктор Арианна Пикус, доцент Колледжа образования и развития человека, изучает, как обучение на открытом воздухе влияет на физическое, социальное и эмоциональное развитие детей. Она отмечает, что такие занятия помогают детям лучше сосредотачиваться, развивают навыки взаимодействия с другими и укрепляют здоровье.

«Моя работа посвящена использованию природы как контекста для обучения детей. Мы исследуем, как больше времени на улице влияет на физическое состояние, социально-эмоциональное развитие и учебные навыки», — говорит Пикус.

Меньше экранов, больше пользы

По словам Пикус, сокращение времени на улице часто сопровождается ростом проблемного поведения.

«Мы пока не до конца понимаем, что важнее: меньшее время на свежем воздухе или совмещение этого с долгим временем перед экранами. Но ясно одно: чем больше дети находятся на улице, тем лучше проявляются их когнитивные и эмоциональные способности», — объясняет она.

Эффект подтвержден исследованиями

В последнем исследовании, опубликованном в журнале AERA Open, Пикус и коллеги сравнили группы учеников, обучавшихся на природе, с детьми из традиционных классов. Результаты показали значительные преимущества: улучшение навыков грамотности, укрепление физического здоровья, развитие социальных и эмоциональных компетенций.

«Школы, использующие природу как часть учебного процесса, предоставляют возможности развивать эти навыки более естественным образом, чем традиционные классы. Занятия на свежем воздухе создают более аутентичную среду, где дети сами пробуют, экспериментируют и учатся сотрудничать», — отмечает Пикус.

Польза для учителей

Пикус также изучает влияние программ на открытом воздухе на педагогов. По ее словам, учителя, проводящие больше времени на свежем воздухе, отмечают снижение стресса, улучшение общего самочувствия и меньшую вероятность профессионального выгорания. Это особенно актуально на фоне нехватки кадров в школах.

«Учителя, вовлеченные в программы на природе, чувствуют себя лучше, реже испытывают стресс и меньше выгорают», — отмечает исследователь.

Возможности применения на практике

Доктор Пикус подчеркивает: для достижения реальных изменений необходимо донести информацию о пользе таких программ до руководителей школ, учителей и родителей.

«Если вовлечь эти группы, можно создать более устойчивые и эффективные программы обучения на открытом воздухе», — говорит она.

Исследователь отмечает, что занятия на свежем воздухе не только развивают тело и социальные навыки детей, но и помогают им учиться думать критически, контролировать свои действия и работать в команде. Такие программы делают учебу более увлекательной и снижают стресс как для учеников, так и для учителей, что важно для успешной работы школы в целом.