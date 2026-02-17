Дети не могут читать: причины и решения дислексии

Около 5-10% детей испытывают колоссальные трудности с освоением чтения, что составляет миллионы учеников. Чаще всего ни родители, ни педагоги не понимают истоков этой проблемы, навешивая на ребенка ярлык «неуспевающего» вместо оказания поддержки. Александр Корнев, доктор медицинских и психологических наук, пролил свет на данную проблему.

Хотя профессия логопеда востребована, и многие дети сталкиваются с трудностями устной речи (нарушения звукопроизношения, построение фраз), часто помощь оказывается доступной. Однако, другая группа проблем — трудности с чтением и письмом — проявляется в школе, затрагивая 10-15% учащихся. Эти дети прилагают максимум усилий, но не достигают успеха.

Трудности письма выражаются в ошибках, пропусках букв и неразборчивом почерке. Но самая острая проблема – дислексия, когда дети с трудом связывают звук и букву, что препятствует чтению. Без помощи логопеда такие дети рискуют остаться неграмотными, передает ФедералПресс.

Несмотря на доступность логопедической помощи при нарушениях устной речи или дисграфии, коррекция дислексии остается малодоступной. Причины этого следующие:

Низкая осведомленность. Родители и учителя часто не знают о дислексии, считая ребенка ленивым. Это порождает чувство неполноценности у ребенка. Длительность коррекции. Дислексия требует многолетних индивидуальных занятий, что обременительно для многих логопедов. Профессиональная неготовность. Большинство логопедов не обучены современным методам коррекции дислексии. Коммерческие предложения зачастую оказываются ложными обещаниями, опустошая кошельки родителей и отнимая драгоценное время детей.

Существуют эффективные методы помощи: разработана цифровая методика на онлайн-платформе СПбГПМУ, которая сочетается с работой логопеда. Также университет предлагает методики раннего выявления риска дислексии. Необходимо распространять эти научно обоснованные методы среди специалистов и родителей, а также включать их в программы подготовки логопедов.