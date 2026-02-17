Что на самом деле скрывается за грубостью подростка

Подростковый период — не только страшный сон родителей, но и настоящее испытание для ребенка. О том, как разобраться в ситуации, рассказала эксперт.

В комментарии RuNews24.ru rлинический психолог, психолог-психотерапевт, специалист по работе с зависимым и насильственным поведением, эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА» Елена Клён пояснила, что изменения в теле, эмоциях и переживаниях подростка происходят так стремительно и резко, что подготовиться заранее невозможно. Этот период похож на капитальный ремонт, только вот начался он без предупреждения.

«Пока ты спал в своей теплой детской кроватке, к тебе ворвалась толпа рабочих и начала рушить несущие стены и выносить всю мебель».

Как отметила эксперт, не зная, как справиться с накопившимся напряжением, ребенок может стать агрессивным и вспыльчивым, реагировать нетипичным для себя образом и будто бы драматизировать. Важно помнить, что в переходном возрасте многие вещи ощущаются во много раз острее. Поэтому не стоит записывать ребенка в актеры, лучше обратиться к своему прошлому опыту переживания проблемных ситуаций, постараться понять и предложить помощь.

«Принимать и сочувствовать подростку бывает тяжелее, чем маленькому ребенку. Некогда милый безобидный малыш может стать похож на грубого взрослого человека, который поселился у вас в квартире».

Случается, что именно в пубертате ребенок начинает вести себя эпатажно и вызывающе, будто специально провоцируя непринятие и возмущение родителей. Однако, как подчёркивает психолог, это не так. Именно в этом возрасте ребенок наиболее остро нуждается в понимании и поддержке, и неосознанно хочет получить подтверждение, что «меня любят даже плохим».

Поэтому стоит запастись терпением, вспомнить свой опыт подростковой жизни и постараться найти новые точки пересечения с подростком. Налаживание контакта и общения с ребенком все еще ответственность родителя.