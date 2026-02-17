Милонов призвал детей играть в чекистов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что детей надо учить правильно реагировать на мошенников и их незаконные действия, а не запрещать контент. Об этом политик сказал в эфире радио Sputnik.

«Дети должны не бояться этого, а наоборот, увлекаться: выявлять этих людей и сообщать, куда следует! Нужно, чтобы дети вели эту игру по своим правилам! Чтобы дети в рамках этой игры понимали, что, если кто-то на них выходит, действовали бы как чекисты, как милиционеры», - отметил Милонов.

По его словам, поэтому детей необходимо поощрять играть в чекистов и других представителей охраны правопорядка, а также мечтать о таких профессиях в будущем. Напомним, что в России произошел всплеск случаев насилия школьников в отношении других детей и педагогов. Среди причин этого явления называется чрезмерное увлечение детей видеоиграми с элементами жестокости.