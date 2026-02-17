Врач объяснил тягу детей грызть ногти

Врач объяснил дефицитом микроэлементов тягу детей грызть ногти. Кроме того, привычка может указывать на гельминтоз.

Среди причин также называются тревога, стресс, скука, сосредоточенность или желание подражать взрослым. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.

«Гораздо реже причинами такого поведения становятся физиологические проблемы. Например, дефицит микроэлементов может косвенно влиять на работу нервной системы, повышая общую тревожность и возбудимость. Ещё одна причина — гельминтозы. Этот «бабушкин диагноз» редко является прямой причиной онихофагии, но зуд в перианальной области может провоцировать беспокойство и навязчивые действия. Самая частая причина — тревога и стресс. Источником могут быть адаптация к садику или школе, конфликты со сверстниками, строгие требования и давление со стороны родителей, страх наказания или неудачи, смена места жительства, развод родителей. Процесс обкусывания — это стереотипное, успокаивающее действие, похожее на раскачивание или накручивание волос. Оно помогает сбросить нервное напряжение, сфокусироваться и немного отключиться от стрессовой ситуации», — сказал он.

