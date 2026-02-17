В школах добавят «обучение служением»: что это за программа и зачем она нужна

С 1 сентября 2026 года в российских школах в обязательный предмет «Индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые». Ожидается, что эта инициатива поможет ученикам раскрыть свой потенциал в общественных проектах. За успешные работы школьники смогут получать дополнительные баллы к ЕГЭ. Подробнее о том, что известно о программе, для чего она нужна и какие преимущества может дать, — в материале «Вечерней Москвы».

Что это за программа

Программа «Обучение служением. Первые» стартовала в 2024 году. Ее цель — привлечь школьников к выполнению реальных задач некоммерческих организаций, госучреждений или бизнес-компаний. Программа выполняется так:

партнеры программы регистрируют запрос в виде задачи;

задачу после верификации размещают в специальном каталоге;

образовательные учреждения включают решение выбранной ими задачи в процесс обучения;

школьники разрабатывают решения совместно с преподавателем-наставником и социальным партнером самостоятельно или в командах;

в результате социальные партнеры программы получают решение своей задачи, а школьники — практический опыт, оценку, зачет времени, а также приносят пользу обществу.

На реализацию проектов выделяют от 70 до 140 часов. В среднем они выполняются в течение года или двух лет. Ученики 10–11-х классов проводят исследовательскую или творческую работу под руководством педагога, а затем защищают ее. Принять участие в программе могут и студенты: она позволяет им применять профессиональные умения на практике, добавлять в портфолио работу с социально значимыми проектами и расширять профессиональные связи.

Как программа влияет на результаты ЕГЭ

Ранее программа была доступна в рамках внеурочной деятельности. С 2026 года школы смогут внедрять ее в учебную программу 10–11-х классов. За участие в программе ученики могут получить до 25 волонтерских часов на сайте «Добро.РФ», которые затем можно конвертировать в дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Как именно будут конвертированы часы, зависит от отдельно взятого вуза: можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов при поступлении. Кроме того, благодаря волонтерским часам можно получить грант или стипендию, а еще — повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, добавив паспорт волонтера в резюме.

В настоящий момент в программе «Обучение служением. Первые» принимают участие 1616 школ, 590 вузов и 192 колледжа или техникума в 30 регионах России.

Чего уже добились участники программы

Проекты участников программы затрагивают самые разнообразные сферы жизни человека. Например, ученики пермской школы № 22 начали записывать подкаст «Музейные расследования». В партнерстве с Пермским краеведческим музеем школьники в выпусках разбирают известные городские мифы и их связь с реальными историческими фактами. Информация в выпусках, основанная на музейных архивах и экспонатах, подается легко и интересно, чтобы увлечь молодежную аудиторию.

Ученики школы № 2 в Краснодарском крае реализовали проект «Законы, по которым мы живем». Ребята из 10-х классов провели урок для четвероклассников, разобрав в нем сюжеты известных сказок с юридической точки зрения и объяснив, где и какие в них есть правонарушения.

Студенты Вологодского государственного университета вместе со школьниками разработали уникальную методику обучения на основе имитационного моделирования и элементов геймификации. Предприятие — заказчик проекта и партнер программы — получило виртуальные тренажеры, которые позволяют персоналу безопасно отрабатывать навыки в игровом формате.

Старшеклассники нижегородской гимназии № 53 совместно с центром «Экологическое мышление» реализовали проект «Техника, сдавайся!». Благодаря их труду на переработку было отправлено 660 килограммов ненужной бытовой техники.

Ученики средней школы № 3 города Нягани реализовали проект «Большая помощь маленькому другу». Они сшили мягкие лежанки для кошек и собак, а также собрали внушительный запас корма для четвероногих друзей.

Старшеклассники лицея Амурского госуниверситета вместе с Ассоциацией пожилых людей создали трехмерные модели памятников Благовещенска в честь советских воинов Великой Отечественной войны. Ребята с помощью метода фотограмметрии подготовили 12 цифровых двойников памятников, которые позволяют рассмотреть каждый из них в деталях.

Кроме того, за время действия программы ее участники из разных уголков России реализовали следующие проекты:

игру-раскраску «Народов дружная семья», направленную на сохранение и популяризацию культурного наследия Мордовии;

чат-бот «Добропомощник», предназначенный для обучения цифровой грамотности пожилых людей;

настольную игру «Сокровище наций», которая знакомит игроков с традициями и культурой малочисленных народов России;

мобильную полевую кухню для бойцов СВО и мирных жителей, которая также может использоваться сотрудниками МЧС, спасателями и туристами в полевых условиях;

умную систему мониторинга воздуха, способную отслеживать концентрацию вредных веществ в атмосфере;

блокнот с биографиями жителей Ханты-Мансийского автономного округа — участников СВО;

другие разработки.

Плюсы и минусы программы

Заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что если программу «Обучение служением. Первые» условно разделить на модули, то некоторые из них уже реализуются и без ее введения в школьную программу:

У нас уже существует проектная работа по различным направлениям. Ребята выступают, защищая проекты, на научно-практических конференциях. Есть индивидуальные проекты, которые выполняются в рамках различных конкурсов. Например, конкурс «Музеи. Парки. Усадьбы», в ходе которого дети готовят теоретический материал, посещают экскурсии и отвечают на связанные с тем или иным учреждением вопросы.

Поэтому, по мнению педагога, необходимости в том, чтобы дополнительно к существующим программам вводить «Обучение служением. Первые», нет.

Учителя учитывают участие школьников в олимпиадах, различных проектах и конкурсах и отражают это, скажем так, в оценках и в итоговой аттестации. Еще один пункт, по которому будут присваиваться баллы к ЕГЭ, точно не нужен. Уже и так существует сверхсильная зависимость ученика и школы от рейтинга. Кроме того, если сделать «Обучение служением. Первые» еще одним уроком, то его будет крайне сложно внедрить в расписание. Оно и так перегружено настолько, что у шести- и семиклассников в день порой бывает по восемь уроков. Мне кажется, к этому вопросу можно подойти после того, как будут решены вопросы насущные, — считает Снегуров.

Однако глава Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец в беседе с «ВМ» отметила, что по своей сути это не новый отдельный предмет, а часть уже существующего обязательного школьного курса «Индивидуальный проект» для учеников 10-х и 11-х классов.

Суть в том, что вместо абстрактных исследовательских или творческих работ старшеклассники будут решать реальные социальные задачи, которые перед ними поставят некоммерческие организации (НКО), государственные учреждения или компании из сферы так называемого социального бизнеса. Школьники под руководством наставников будут применять свои знания по разным предметам для помощи людям. Программа призвана помочь ребятам не только получать знания, но и учиться применять их на практике, раскрыть свой потенциал и попробовать себя в будущей профессии. Участие в программе также может дать преимущество при участии в конкурсах на получение грантов, стипендий и даже при трудоустройстве, — подчеркнула Волынец.

По ее словам, школьники сами смогут определить, какую задачу им интереснее решать.

Прямого указания на то, что программа будет посвящена исключительно помощи в рамках СВО, нет. Однако тематика проектов может быть самой разной, включая и это направление. Таким образом, школьники смогут сами выбирать, какую социальную задачу им интереснее решать. Поддержка участников СВО и их семей — это одно из многих возможных направлений, но не единственное, — уверена Волынец.

