Стало известно, с какого возраста детям можно давать блины

Блины детям можно начинать давать уже в полтора года, но более подходящий возраст для главного символа Масленицы — три года.

«Большинство педиатров и гастроэнтерологов сходятся во мнении, что оптимальный возраст для первого знакомства с блинами — от 1,5 до двух лет. Однако некоторые специалисты называют более консервативный порог — три года», — рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Она объяснила, что возрастные ограничения связаны с тем, что блины содержат тяжелые для незрелой пищеварительной системы ингредиенты. Это мука, молоко, куриные яйца и масло.

Тарасова отметила, что поджелудочная железа и печень ребенка в возрасте до двух лет еще не полностью созрели для переваривания жирной и жареной пищи. Кроме того, у маленьких детей имеется высокий риск аллергической реакции на белок коровьего молока и яиц, пишет РИА Новости.

