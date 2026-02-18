Психолог заявил, что акты растления чаще всего происходят внутри семьи

Опасность могут представлять друзья родителей, соседи и дальние родственники.

Ребёнку старше пяти лет следует рассказывать о неприкосновенности тела, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Вообще профилактика неприкосновенности тела — это жёсткая тема после пяти лет. Никто не имеет права тебя трогать, даже свои. За исключением врачебного осмотра. Но чаще всего к врачу мы сопровождаем детей. Ребёнок про неприкосновенность тела должен знать. Добавлю, что всё-таки первичные домогательства, акты растления и другие какие-то ужасные преступные истории чаще всего происходят внутри семьи. Дядька в тёмном переулке — это, конечно, чаще всего истории из кино. Больше всего опасности получает ребёнок, это друзья семьи, сосед, дядя Вася, дальние родственники».

Ранее Смолярчук предупредила об опасности «подшлёпников и подзатыльников» для телесной неприкосновенности ребёнка. Это может сделать его «лёгкой добычей психопата» и сформировать мнение, что «физическое воздействие» нормально, отметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».