В 2026 году неонатальный скрининг затронул в Подмосковье 5000 младенцев

На врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и еще 33 генетических заболевания тестируют новорожденных в Подмосковье в рамках неонатального скрининга. С начала года проведены исследования более 5 тысяч младенцев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг позволяет врачам своевременно выявить генетические заболевания, а значит начать диспансерное наблюдение и необходимое лечение. С начала этого года такое исследование прошли более 5 тысяч новорожденных, из них у 16 выявлены заболевания», — рассказал руководитель ведомства Максим Забелин.

Скрининг проводится в самые первые дни жизни младенца. Для этого у ребенка берут кровь из пятки. Если исследования показали отклонения от нормы, то медицинский специалист связывается с родителями и объясняет им дальнейшие действия.

Вся информации о системе родовспоможения в Московской области размещена на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, в регионе функционирует Единый колл-центр системы по телефону 8 (800) 550-30-03. Бесплатно позвонить можно с 9 до 20 часов.