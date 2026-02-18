Назван самый популярный предмет на ЕГЭ-2026

Для сдачи ЕГЭ в 2026 году профильную математику выбрали 371 тыс. учащихся. Об этом журналистам сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

«Мы видим, <...> какие предметы больше всего выбраны ребятами. Математика профильная – 371 тыс., обществознание – 296 тыс., информатика – свыше 161 тыс., биология – свыше 152 тыс., физика – свыше 146 тыс. участников. Иностранные языки распределены между многими языками. В основном выбрали английский – 93 тыс. История – свыше 101 тыс. <...> Литература – свыше 51 тыс., география – 30 тыс.», – сказал Музаев.

Он отметил, что тренд прошлого года на выбор ЕГЭ по естественно-научным предметам сохранился.

«Хотелось бы поблагодарить сразу, пользуясь случаем, всех учителей естественно-научного блока, всех директоров школы за эту работу, районные отделы образования, региональные министерства. Была проделана огромная работа в этом направлении для популяризации этих предметов. Кроме того, мы, само общество, дети и родители видят, что рабочие места, где нужны инженерные кадры, где нужны знания из этих предметов, естественно-научных предметов, они становятся востребованными», – уточнил Музаев.

Глава ведомства напомнил, что ЕГЭ по профильной математике в 2025 году сдавали 336 тыс. учеников.