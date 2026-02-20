Оценки по математике у детей с ожирением оказались хуже

Дети с ожирением и избыточной массой тела хуже усваивают математику, заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли проблемы с весом могут влиять на когнитивные функции мозга у детей и взрослых.

Как рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова, ожирение не вызывает у детей нарушение когнитивных функций.

«Я не могу подтвердить эти данные. Судя по моему опыту, действительно есть дети, у которых наблюдаются когнитивные трудности и сложности с освоением школьного материала, но это не значит, что все они страдают ожирением. Это дети разной весовой категории. Также я не встречала эту информацию в научных источниках, поэтому я бы не связывала избыточный вес у детей с нарушением когнитивных функций», — сказала она.

Эксперт отметила, что ожирение не вызывает когнитивных нарушений и у взрослых людей.

«Достаточно вспомнить, сколько в школах полных педагогов-математиков, которые прекрасно знают свой предмет. Поэтому я бы также не стала связывать ожирение и когнитивные нарушения у взрослых людей», — говорит Наумова.

Специалист объяснила, что на когнитивные функции точно влияет пережатие шейных артерий, когда кислород плохо поступает к головному мозгу.

«Пережатие шейной артерии приводит к нарушению кровотока, кислород не может поступать к головному мозгу. В таком случае питание мозга нарушается и когнитивные функции снижаются. Это научно обоснованный факт», — сообщила психолог.

Врач-психиатр, психолог Елизавета Жесткова также заявила, что ожирение не вызывает нарушения когнитивных функций у детей и у взрослых.

«Я никогда не замечала подобной связи в работе с детьми. Также на эту тему не видела подобных исследований. Маловероятно, что ожирение и способность к освоению математики связаны между собой», — считает собеседница «ВМ».

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число детей и подростков с избыточным весом за последние 40 лет выросло в 10 раз. Сегодня каждый третий подросток имеет лишний вес или страдает от ожирения. Что привело к такому резкому росту числа случаев детского ожирения и как решить эту проблему, «ВМ» рассказала нутрициолог Ольга Филина.