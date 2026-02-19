Как приучить ребенка убираться дома

Посильный домашний труд в ежедневном распорядке вашего чада, будь то дошкольник или уже ученик или студент, — это не сколько про чистоту и порядок, сколько про дисциплину, ответственность и организованность. А это важные качества во взрослой жизни.

© Unsplash

Само собой, чем раньше мама (или папа) начинают вовлекать ребенка в процесс, тем лучше. Рассказываем, для чего и как это грамотно сделать, чтобы не спровоцировать у отпрыска протест, а, наоборот, увлечь его полезны занятием. Кандидат педагогических наук, руководитель детского сада Анна Замыслова в беседе с WomanHit поделилась нюансами.

Неочевидная польза домашней рутины для детской психики

Привычка раскладывать все по местам, начиная от игрушек, заканчивая одеждой и учебными принадлежностями, очень дисциплинирует.

«Порядок в комнате — это тренировка концентрации внимания, а планирование деятельности, управление собственным временем — азы тайм-менеджмента, которые пригодятся ребенку во взрослой жизни», — поясняет эксперт.

Во время раскладывания вещей по местам, дети учатся правильно переключать внимание, разрабатывать собственную эффективную «программу», развивая многозадачность (книги — на полку, машинки — в коробку, фломастеры — в карандашницу и т.п.).

Заботясь об уюте и порядке в своей комнате, растущий человек неосознанно начинает чувствовать, как комфортно ему находится в убранном пространстве, нежели в хаосе. А это впоследствии сработает как антистресс. Повзрослев, ему достаточно будет провести небольшую уборку, чтобы снизить тревожность после тяжелой рабочей недели. Завершив процесс, ребенок оценивает взглядом результаты своего труда, а значит поймет, какую внушительную работу проделал. А это в свою очередь не может не влиять на повышение самооценки.

«Работа с рутиной — естественный неотъемлемый процесс, требующий усилий, но приносящий удовлетворение от результата. А совместный домашний труд отражается на улучшении внутрисемейных взаимоотношений, укрепляет дух единства, сотрудничества и взаимопомощи», — напоминает педагог.

Убирайся немедленно, или Как не отбить у чада желание

Если хотите, чтобы ребенок не просто разово выполнил ваше поручение по дому «из-под палки», а после начал тихо ненавидеть эти скучные и однообразные занятия, то перестаньте требовать, тем более в агрессивно-угрожающей форме.

«Создаем игровую атмосферу и добавляем элемент азарта — поиск сокровищ (в роли сокровищ, например, конфеты), гонка на время (ставим таймер), уборка как спортивное состязание (кто быстрее, кто аккуратнее и т.п.), ориентирование на местности (рисуем карту, делим комнату на зоны, приклеиваем стикеры), цветная сортировка», — рекомендует Анна Замыслова.

Уборка не должна ассоциироваться с наказанием, важно сразу сформировать позитивную причинную-следственную связь.

«Вместо "Если не прекратишь, будешь убираться в комнате" предлагаем положительный контекст "Уберешься, будем вместе играть". Воздерживаемся от критики и наказаний — не снижаем мотивацию и уверенность. Помогаем, а не переделываем, поддерживаем личное мнение и видение ребенка», — подчеркивает эксперт.

Необходимо давать посильные задания, которые не вызовут у отпрыска сложностей, делать скидку на возраст. Поначалу лучше подсказывать, как проводить уборку поэтапно, с чего начать, и чем завершить. Неплохо, если у ребенка появится свой инвентарь. Пусть он будет красочным, ярким (щеточка, губка, коробка, мини-ведерко для мусора. Это сделает процесс особенным и еще сильнее схожим с игрой. Не забывайте хватить даже за незначительные достижения. Особенно, если замечаете явный прогресс, самостоятельность. Ну и, конечно, помним о важности личного примера. Если уж просите ребенка поддерживать чистоту, то и сами не будьте неряхой.