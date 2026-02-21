Ученые призвали давать детям играть с кухонной утварью

«Забудьте о куклах и грузовичках! Ученые утверждают, что дети должны играть с кухонными веничками и картофелемялками для ускорения развития», -- так начинает свою статью британское издание Daily Mail.

Когда дело доходит до игр, большинство родителей обращаются к ящику с игрушками, чтобы развлечь своих маленьких детей, пишет Daily Mail. Но, как показывают исследования, предоставление малышам необычных предметов, таких как венчики для взбивания и картофелемялки, может помочь дольше удерживать их внимание и стимулировать развитие.

Делани Уитмер, исследователь из Университета штата Аризона, утверждает, что маленькие дети склонны сосредотачиваться на незнакомых предметах и исследовать их по сравнению с тем, что они знают. В рамках исследования она проанализировала, как 32 ребенка в возрасте от двух до четырех лет играли дома как со знакомыми, так и с необычными предметами.

Родителей попросили выбрать безопасный, но незнакомый предмет для игры своего ребенка – как правило, это была какая–нибудь кухонная утварь, - в то время как исследовательская группа записывала, как ребенок с ней взаимодействовал. Помимо венчиков и картофелемялок, в их число также входили ситечко для чая, воронка и дуршлаг. Среди привычных игрушек были куклы, машинки и пластмассовые продукты питания.

В целом, отмечает Daily Mail, оказалось, что дети чаще прикасались к необычному предмету, чем к тому, который они уже знали. В среднем за 10 минут игры к необычным предметам прикасались 40 раз, по сравнению с 30 разами к знакомым игрушкам. Эксперимент также показал, что дети тратили 5,32 секунды на прикосновение к новому предмету каждый раз, когда брали его в руки, по сравнению с 4,64 секундами на знакомую игрушку.

"Это привлекает их внимание, - сказала Делани Уитмер на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Финиксе, штат Аризона. -- Это увлекательно и помогает переключить внимание с того, что они видели каждый день, на что–то новое".

Когда исследовательницу спросили, проявляли ли дети больше интереса к необычным предметам, Уитмер ответила:

"Определенно. Вы также увидите, что в случае с незнакомыми предметами дети будут чаще обращаться к родителям за подсказками, как с ними играть".

Она сказала, что родители должны "обязательно" знакомить своих детей с новыми предметами – при условии, что они безопасны – вместо того, чтобы просто давать им то, что лежит в их коробках для игрушек.

"Даже если они поиграли с этим всего три минуты, по крайней мере, они узнают больше и играют с новым предметом", - сказала она.

Приучая детей играть с этими предметами в раннем возрасте, родители могут помочь "подготовить их к будущему", "закодировав эту информацию в их мозгу", добавила исследовательница.

