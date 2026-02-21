Как помочь ребенку избавиться от страха врачей

Страх перед врачами — проблема, знакомая многим родителям. Белый халат, незнакомая обстановка, медицинские инструменты — все это может вызвать у ребенка тревогу и слезы. Но давайте сразу скажем важную вещь: боятся врачей не только дети, но и взрослые.

И часто ребенок считывает именно родительский страх, даже если о нем не говорят вслух. Педиатр, неонатолог, заведующая педиатрическим отделением клиники с 29-летним опытом работы Софья Капустина рассказала, как помочь детям разного возраста избавиться от страха перед врачами.

Почему дети боятся врачей?

Причины страха меняются с возрастом, и это важно понимать.

Дети до 8 месяцев. В этом возрасте врачей не боятся практически никогда. Малыши смотрят на мир с улыбкой, гУлят, радуются новым лицам. Если ребенок плачет на приеме, причина чаще всего в другом: голод, усталость, мокрый подгузник.

От 8 месяцев до 2 лет. Это классический возраст страха перед чужими людьми.

«Ребенок на подсознательном уровне настороженно относится ко всем незнакомцам, особенно если они пытаются к нему прикоснуться или провести какие-то манипуляции. В этом возрасте победить страх словами практически невозможно — он неосознанный. Ребенок будет плакать, вырываться, протестовать. И к этому нужно быть готовыми», — поясняет педиатр.

С 2 до 5-6 лет. Дети уже начинают говорить, понимают речь, могут договариваться. Но при этом у них бурная фантазия, и неизвестность часто пугает сильнее, чем реальная боль.

Школьники и подростки. В этом возрасте страх чаще связан с негативным предыдущим опытом, страхом боли или стеснением (особенно на осмотрах перед незнакомым врачом).

Главная ошибка родителей

Очень часто мы сами формируем у ребенка негативное отношение к медицине. Фразы вроде: «Вот сейчас придет доктор и сделает тебе укол, если будешь себя плохо вести», «Не будешь есть — поведу к врачу» — это прямая дорога к тому, чтобы закрепить страх.

«Нельзя обсуждать при ребенке врачей в негативном ключе, жаловаться на медицину, рассказывать страшные истории из своего опыта. Дети впитывают это как губка. И потом на приеме они боятся уже не конкретной процедуры, а самого образа "человека в белом халате", который для них связан с родительской тревогой и угрозами», — объясняет наш эксперт.

Что делать в разном возрасте?

0-8 месяцев

Здесь все просто. Ребенок не боится врачей. Главная задача родителя — быть спокойным самому и обеспечить малышу комфорт: покормить перед приемом, переодеть, чтобы он был сухим, взять с собой любимую игрушку.

8 месяцев — 2 года

Это самый сложный период.

«Договориться с ребенком невозможно, успокоить словами — тоже. Единственная рабочая стратегия: настроиться самим, понять, что это короткая процедура, и просто быстро ее пройти. Не пытаться уговаривать, не тратить время на бессмысленные в этом возрасте успокоения. Чем быстрее и спокойнее родитель проведет осмотр, тем меньше стресса получит ребенок», — советует педиатр.

2-5 лет

Здесь уже подключается игра. Лучший способ подготовить ребенка — поиграть с ним в доктора дома.

«Используйте игрушечные наборы: послушайте мишку фонендоскопом, померяйте кукле температуру, полечите зайку. Пусть ребенок побудет и врачом, и пациентом», — дает совет специалист.

Хорошо работают книжки и мультфильмы про то, как зверята ходят к доктору и не боятся. Если ребенок знает сценарий приема заранее, на реальном приеме ему будет спокойнее: он уже понимает, что будет происходить.

«Важно не обманывать ребенка. Не говорите: "Мы просто посмотрим", если планируется укол. Честно, но мягко объясните: "Сейчас доктор посмотрит горлышко, это может быть немного неприятно, но быстро"», — рассказывает педиатр.

Школьники и подростки

С ними нужно разговаривать как со взрослыми. Софья Иосифовна:

«Объяснить, зачем нужен визит, что будет делать врач, как можно подготовиться. Если ребенок стесняется, предложите ему самому изложить жалобы доктору — это дает ощущение контроля над ситуацией. Особенно если врач новый и ребенок видит его впервые».

Прежде чем вести чадо к врачу, подумайте о себе. Проанализируйте, не транслируете ли вы ребенку собственный страх перед медициной. Не пугайте его врачами, не обсуждайте при нем негативные медицинские истории. Ваше спокойствие и уверенность передаются ребенку гораздо сильнее любых слов.