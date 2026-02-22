Психолог рассказала, как помочь ребенку с выбором профессии

Не стоит на них «давить».

Ребёнку необходимо помочь найти свою «изюминку» и разобраться, что он умеет делать лучше всего.

Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась заведующая кафедрой истории музыки, советник ректора Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкальный психолог, доктор психологических наук Дина Кирнарская.

«Если человеку ну никак не нравится, можно поддавливать, но не давить, то есть не ломать через колено ни в коем случае. Если ребёнок наотрез [отказывается — прим. ГМ], значит, что-то за этим стоит. Человек себе не враг. И тут есть какая-то собственная интуиция маленького человека, которая не позволяет близким обойтись с ним плохо. А вот чуть-чуть поддавливать надо. Если слишком сильно давят, отторжение может быть просто абсолютным. Нужно искать для своего ребёнка его изюминку. Наверняка есть у любого человека что-то, что всё-таки даётся ему лучше, чем всё остальное. Что человек, в том числе ребёнок, может делать не лучше других, не лучше всех, а лучше, чем всё остальное».

