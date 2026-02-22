Почему обществознание решили исключить из программы и на что это повлияет

Обществознание могут исключить из учебной программы 8-х классов с 1 сентября 2026 года. Ранее предмет перестали преподавать учащимся 6–7-х классов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько оправдана эта инициатива и чем могут заменить освободившиеся часы в расписании школьников.

Почему решили убрать предмет

Председатель центрального совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец объяснила решение Министерства просвещения исключить обществознание из учебной программы восьмиклассников так:

Прежняя программа давала поверхностные знания, так как детям в 8-м классе предлагали социальные и экономические задачи, которые они не могли оценить глубоко в силу отсутствия необходимого жизненного опыта и абстрактного мышления. Это была «вода», а не знания, которые создают фундамент зрелой личности. Поэтому отмена предмета для восьмиклассников — долгожданная перезагрузка школьного курса и качественная перестройка гуманитарных предметов.

Она также подчеркнула, что Министерством просвещения был сделан комплексный анализ текущей системы образования и проведен опрос педагогического состава, показавший необходимость данной меры.

После обсуждения с учителями было определено, что программа обществознания в восьмых классах во многом дублирует курс истории. Потому было принято решение оставить этот предмет только в расписании старшеклассников, — пояснила Волынец.

Освободившееся время лучше оставить для уроков патриотического воспитания и истории России, что более необходимо в современных реалиях, считает собеседница «ВМ»:

Эти часы стоит занять практическими занятиями, которые помогут сформировать личность ребенка. В частности, появится поле для расширения курса истории России, чтобы дети смогли узнать подлинную историю своей страны. Либо эти часы можно распределить на уроки в рамках «Проектной деятельности» или «Обучения служением». Также с сентября появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». На них тоже понадобятся отдельные часы.

Как решение отразится на системе образования

Эксперт уверена, что подобное решение должно положительно отразиться на системе образования:

во-первых, это сокращает нагрузку на учеников средней школы;

во-вторых, позволяет избежать поверхностного изучения программы.

В старших классах на основе крепкой исторической базы обществознание будет для школьников не просто абстрактной теорией, а инструментом для понимания реальности. Мы получим выпускника, который не просто «зазубрил» статью из Конституции РФ, потому что так сказал учитель, а выучил, потому что понимает ее ценность и значимость. Это решение укрепляет суверенитет образовательной системы, делая упор на зрелости и осознанности детей, — уверена Волынец.

По мнению же заслуженного учителя РФ, историка Александра Снегурова, это решение принято поспешно и не несет в себе практической ценности.

Это серьезная реформа, которая меняет всю образовательную структуру. Вслед за этим придется изменить действующие принципы ЕГЭ и ОГЭ, потому что многие дети выбирают этот предмет для сдачи госэкзамена. А если его не будет в программе 8-го класса, время на подготовку и изучение материала заметно сокращается. Также придется заметно сократить текущий курс. Все это выбивает почву из-под ног учеников и их родителей, — считает Снегуров.

Он подчеркнул, что в случае исключения предмета из учебной программы 8-х классов, детям, которые хотят сдавать этот предмет на государственном экзамене в 9-м или 11-м классе, придется нанимать репетиторов.

Время на освоение программы заметно сокращается, поэтому невозможно разобраться в огромном пласте информации самостоятельно. Детям придется приложить сверхусилия для подготовки к экзамену, а их родителям — вложить огромные ресурсы в дополнительные курсы, — добавил историк.

Также с 1 сентября 2026 года в школах предлагают ставить оценки за поведение учащихся с 1-го по 11-й класс. Система будет тестироваться, чтобы определить единую модель оценивания, подходящую для всех школ страны. Насколько может быть эффективно это предложение, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.