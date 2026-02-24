Минпросвещения разработает перечень игрушек для детских садов

Список игр и игрушек, разрешенных и рекомендованных к использованию в детских садах страны, может вскоре появиться в России. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Для каждого определенного возраста перечень будет свой.

Напомним, 2026 год в России объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования.

А значит, многое будет делаться для развития детских садов. Кстати, о планах разработать перечень правильных игрушек глава Минпросвещения заявлял еще весной прошлого года, так что инициатива "выдержанная", но, по словам самого министра, процесс это небыстрый.

Почему такое внимание игрушкам?

Эксперты и психологи единогласны: дошкольное детство — один из важнейших периодов в формировании всех основных психологических функций детей. А через игру ребенок развивает мышление, речь, совершенствует социальные навыки и учится эмоционально реагировать на разные ситуации.

«Игрушки, книги, материалы для творчества позволяют ребенку познавать мир, учиться общаться, выражать себя и взаимодействовать с другими», — поясняла "РГ" ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, психолог Анна Бояринцева.

Как рассказали ранее в министерстве, сейчас регионы самостоятельно определяют, какие конкретно игры и игрушки закупать в детсады. Но есть утвержденный министерством особый список для детских садов, которые участвуют в программе капитального ремонта. В нем — музыкальные инструменты, театральные костюмы, фигурки людей разных профессий, рас, даже людей с ограниченными возможностями здоровья, кукольная одежда, в том числе народная.

Теперь подобный список появится на федеральном уровне для всех детсадов.

Между тем

Минпросвещения планирует разработать методические рекомендации по воспитанию детей для родителей дошкольников. Они помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании.

Кроме того, будет запущен единый цифровой ресурс для воспитателей и родителей с полезными материалами.