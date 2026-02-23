Психолог объяснил, как усмирить разгневанного родителя

Не стоит отводить взгляд, когда родитель проявляет агрессию к ребенку на публике. Психолог Анастасия Лысакова подчеркивает: вмешательство посторонних является не просто допустимым, а жизненно важным для сохранения детской психики.

«Я всегда заступаюсь за детей, – делится эксперт. – Если родитель унижает или угрожает ребенку, я начинаю говорить о полиции, называя статьи закона. Это помогает некоторым успокоиться. Пусть родитель выплеснет свой гнев на меня, это лучше, чем на ребенка».

По словам Лысаковой, даже эпизодическая поддержка незнакомца дает ребенку почувствовать, что справедливость существует, и в мире есть люди, которым можно доверять. Это формирует у него чувство безопасности. Для самого же защитника такой поступок позволяет избежать мук совести за бездействие, передает Life.ru.

Тем временем, в Китае набирает популярность метод «обратного воспитания», когда родители имитируют поведение детей, чтобы те осознали последствия своих поступков. Пример: мать позволила трехлетней дочери выйти зимой в легком платье, чтобы та почувствовала холод. Эта стратегия, по мнению многих, куда эффективнее любых нравоучений.

