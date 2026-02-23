Врач посоветовал приучать детей к холоду

В квартире должно быть от 18 до 22 градусов.

Это благоприятно влияет на иммунитет и дыхательную систему ребёнка.

Духота и сухой воздух могут негативно сказаться на здоровье, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук, отоларинголог Алан Асманов.

«В квартирах у многих людей по 26 градусов. Ещё под одеялом спать. Это вредно. Воздух должен быть от 18 до 22 градусов. Вот тот воздух, которым ребёнок дышит, и учить ребёнка спать в прохладном помещении. Его иммунитет будет гораздо лучше, ему будет лучше. Не надо детей так сильно беречь от холода. Я всегда родителям говорю, что не надо греть каждый йогурт и молоко и всё подряд, что из холодильника ребёнку достаёте. Приучите его пить холодное. Пусть он пьёт холодное молоко, воду, и увидите, он будет гораздо меньше болеть. Будете всё греть, потом чуть ветер подует, ангина — привет. Поэтому холод, в этом плане не нужно его бояться, нужно адекватно ребёнка к нему приучать. И прохладный, увлажнённый воздух гораздо лучше для дыхательной системы, чем душное помещение 25–26 градусов и сухое. Вот зимой особенно, отопительный сезон, батареи высушивают весь воздух, сухость колоссальная. Это для слизистых очень вредно. Если слизистая сухая, соответственно, такой нос дышит раз в десять тяжелее».

