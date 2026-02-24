В ГД предложили проверять здоровье мамы и ребенка после родов дома

Комитет Госдумы по защите семьи предлагает изменить порядок регистрации новорожденных, появившихся на свет за пределами перинатальных отделений — условием регистрации станет обязательный медицинский осмотр мамы и малыша в течение трех дней после родов. Зампредседателя комитета Татьяна Буцкая считает, что это снизит риск осложнений у роженицы и поможет выявить отклонения в здоровье младенца.

© РИА Новости

«В сентябре 2025 года главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов заявил о "неприемлемости" домашних родов - свое мнение он объяснил рисками для здоровья младенца», — пояснила Татьяна Буцкая.

В то же время, она отметила, что женщины выбирают домашние роды ради максимально комфортной и естественной "домашней атмосферы" и недоверия к официальной медицине.

Согласно действующим нормам закона "Об актах гражданского состояния", для получения первого документа ребенка (свидетельства о рождении) достаточно личного присутствия родителей в ЗАГСе с младенцем и письменного подтверждения от очевидца родов. Парламентарий считает такую схему несовершенной и уязвимой для нарушений, включая случаи необоснованного оформления выплат.

При этом главная цель законопроекта — минимизировать риски для здоровья как женщины, так и ребенка: даже если роды протекали внешне благополучно, существует вероятность скрытых угроз — родовых травм, незаметных глазу патологий у новорожденного или осложнений у матери. Без контроля медиков эти проблемы могут остаться незамеченными.

В связи с этим предлагается ввести обязательное условие для выдачи свидетельства о рождении: медицинское заключение о здоровье матери и ребенка. Пройти осмотр необходимо в течение трех рабочих дней с момента появления малыша на свет. Проводить такое обследование смогут только учреждения, обладающие лицензией в области акушерства, гинекологии и неонатологии.

Пока непонятно, что будет, если роженица нарушит предлагаемые сроки обращения к врачу. Между тем, любая рожавшая женщина знает, что первые дни после родов (особенно, если ребенок первый) — самые тяжелые, так как нужно время и на восстановление и на то, чтобы перестроить весь уклад жизни семьи. Депутат Буцкая отметила, что механизм ответственности и возможные исключения могут быть проработаны ко второму чтению документа.