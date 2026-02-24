Названы три главные причины усталости у детей

Эндокринолог клиники Soft Medical Center Юлия Сидорова рассказала, что когда родители приходят с жалобой на упадок сил у детей, они убеждены, что все дело в гормонах. Однако это далеко не так, заверила врач в беседе с «Газетой.Ru».

© Freepik

По словам врача, сама по себе усталость сегодня стала почти привычным состоянием, особенно у жителей мегаполисов.

«Один из моих самых любимых запросов на консультацию, а кто не устает в современном мире? Шумовое и световое загрязнение, высокая нагрузка в школе. У жителя большого города уровень базового стресса и так очень высокий», — сказала Сидорова.

При этом эндокринолог подчеркнула, что если усталость становится частью жизни, родители часто начинают подозревать гормональные нарушения. Однако в 99% случаев дело вовсе не в гормонах, отметила она.

Доктор объяснила, что в большинстве случаев она видит похожую картину у пациентов с утомляемостью и усталостью. Одна из частых причин — режим, который резко меняется между буднями и выходными. Ребенок живет в будние дни по одному расписанию, а в выходные ложится спать поздно и на следующий день отсыпается.

«Привет, джетлаг. Именно так воспринимает наш организм такие эпизоды "отдыха". Циркадные ритмы смещаются, организм находится в стрессе. Для восстановления нужно несколько дней. Отсюда и усталость в последующие дни», — прокомментировала эксперт.

Еще один типичный фактор — питание, продолжила она. Ребенок может есть много углеводов и сладкого, потому что проблем с весом нет, а овощей и фруктов в рационе очень мало. А на таком питании далеко не уедешь, убеждена эндокринолог.

Врач напомнила, что на фоне несбалансированного рациона возможны дефициты, которые тоже дают ощущение усталости. В частности, по ее словам, для усвоения сладкого используют витамины группы В, которые входят в активные центры ферментов, участвующих в углеводном обмене. Дефицит витаминов группы В может провоцировать снижение памяти, утомляемость, дерматиты и мышечную слабость, перечислила эксперт.

Сидорова отдельно подчеркнула, что нормальный вес не равен хорошему здоровью. Обращать внимание нужно на качество питания.

Третья частая причина усталости у детей связана с недостатком движения. Многие ограничиваются двумя уроками физкультуры в неделю, однако этого недостаточно. Сидорова напомнила, что два ребенка из трех не выполняют суточную норму двигательной активности, а она составляет от 60 минут в сутки.

«Верхнего порога для физической активности не существует. Двигайтесь. Пусть ребенок бегает, прыгает, ходит на спортивные секции, устраивайте домашние челленджи физической нагрузки. Движение — это жизнь. Без движения организм будет чувствовать себя усталым», — заявила она.

Говоря о возможных заболеваниях, Сидорова отметила, что усталость действительно может быть симптомом болезни щитовидной железы. Однако если это единственный симптом, то такой вариант маловероятен.