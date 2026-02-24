С нового учебного года в школах вернут оценки за поведение. Они будут отражать не только соблюдение школьных правил, но и отношение к педагогам. С последним сегодня повсеместно проблемы.

В Административном кодексе РФ нецензурная брань в общественных местах квалифицируется как мелкое хулиганство, однако широкой общественности неизвестно пока ни об одном подростке, ответившем по закону за такое преступление.

25 декабря прошлого года стало известно, что в школе № 1158 в Северном Чертанове восьмиклассник, чье имя не называется, во время урока на просьбу учителя английского языка с 40-летним стажем Михаила Иосифовича Лифица убрать смартфон нецензурно выругался на него, «тыкал» и угрожал уволить. Школьник записал видео на смартфон и выложил в интернет. Ни один из одноклассников не вступился за педагога — видимо, все нашли происходящее забавным.

«Такое поведение категорически неприемлемо, инцидент не будет замалчиваться», — отреагировала директор школы № 1158 Татьяна Киркова.

Она также официально обратилась по факту случившегося в комиссию по делам несовершеннолетних и в полицию.

«Учитель всегда имеет право обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) в случае, если ученик совершил проступок, который рассматривается как административное правонарушение, — говорит юрист Андрей Макаров. — Может ли учитель самостоятельно написать заявление в органы, дабы защитить свои честь и достоинство? Увы, закона, который регулировал бы это, нет. Впрочем, когда в КДН поступает жалоба, сотрудники обязаны разобраться в случившемся. Если выяснится, что ребенок регулярно совершает неправомерные действия, то, скорее всего, будет решение поставить его на учет. А это значит, что все действия ребенка отныне будут под пристальным вниманием государственных органов».

Хулигану пришлось покинуть школу № 1158 — родители забрали документы, — но он никак не ответит за свое деяние. Максимальным наказанием станет штраф в отношении родителей. Поэтому видео разборок подростков с педагогами мы, скорее всего, еще увидим.

Для вдумчивого человека проблема не покажется новой: трудности взаимопонимания между поколениями, особенно в части общения педагога с учениками, были во все времена.

«Да, такие хулиганы были всегда, — говорит политолог Сергей Михеев. — Но не всегда им была такая вольница! Ни в советское, ни в досоветское время они не чувствовали себя так вольготно и безнаказанно. А нынешние законы создают для них такую среду».

Сможет ли оценка за поведение повлиять на проблему, вопрос открытый. Ведь она имеет значение только тогда, когда от нее зависит будущее. Ребенок знает: чтобы получить аттестат зрелости, надо хотя бы удовлетворительно писать контрольные работы по алгебре. А на что будет влиять оценка за поведение? Какой в ней будет заложен потенциал — она что-то решит в судьбе ребенка? В Минпросвещения этого не уточняют. Зато уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка, мать девятерых детей Мария Львова-Белова заявила, что инициирует введение в школах «журнала конфликтов», в который учителя будут обязаны вносить соответствующую информацию.

«Хочется понимать, какое вообще у нас количество таких конфликтных ситуаций и какого они характера, — говорит она. — Конечно, здесь есть свои особенности: и конфиденциальность, и законность того, чтобы та информация, которая находится в этом журнале, например, не распространялась».

Особенностью станет только дороговизна реализации инициативы: создание соответствующего цифрового функционала, который обеспечит закрытость системы. А вот сами конфликты для людей, работающих с детьми, не станут какими-то особенными.

«Дети — очень нестабильная структура, — поясняет учитель истории Иннокентий Кресик. — Они постоянно растут и развиваются, а если их запускать, то они деградируют, но при этом продолжают расти. Большинство детских ссор возникает на ровном месте — это медицинский факт».

Кроме того, у детей случаются гормональные всплески, они сопровождает физический рост ребенка. В подростковом возрасте случается первая любовь — тогда у них крышу сносит, как у взрослых, только больнее, и самые суровые конфликты происходят на этой почве. На детей воздействуют кино, игры и прочий визуальный контент.

Учитель математики, член-корреспондент РАН Алексей Саватеев уверен, что с дисциплинарными проблемами в школе ситуация на сегодня сложилась парадоксальная: меры для борьбы с хамством в отношении учителей есть, однако они очень плохо применяются.

«Ребенка всегда можно исключить — формально этого права никто не отнимал у школы, — говорит он. — В случает со школой № 1158 директор прошла через массу преград, чтобы родители таки забрали документы своего сына. Так что это единичный случай. А преград быть не должно — любое такое событие должно автоматически означать немедленное исключение. Потому что штрафы сейчас копеечные — ничего не будет ни ребенку, ни семье».

Решение ставить двойку за поведение Саватеев приветствует. С одним но:

«В законе, который сейчас разрабатывает Минпросвещения, реальных последствий за двойку по поведению не предусматривается: последствий, которые бы наполнили эту двойку пугающим содержанием, нигде нет. Если с 1 сентября внедрят эту норму в таком виде, то юный хам будет только бравировать этой своей двойкой».

Именно в части последствий Саватеев вместе с общественным движением «Родная школа» сейчас прорабатывает доработки в закон, которые передадут Минпросвещения.

Волна хамства в отношении педагогов, захлестнувшая все города России и докатившаяся до Москвы, для экспертов выглядит чем-то большим, чем просто расстройство поведения.

«Последние 30 лет были отмечены тотальной деградацией социальных институтов, в том числе и образования, — поясняет политолог Сергей Михеев. — В нашей стране была проведена либерализация законов, которая в итоге и привела к разрушению остатков традиционного общества».

И действительно: быть несогласным со старшим — право каждого ребенка. А вот то, как дети выражают свое несогласие, уже можно считать характеристикой поколения. Ведь на примере ситуации в школе № 1158 видно, что подросток находит одобрение у одноклассников, унижая учителя, который годится ему в дедушки. Налицо разрыв поколенческих связей в обществе.

«Весь комплекс либеральных реформ 1990-х закладывался в расчете на разрушение нашей страны и русского общества, — считает Михеев. — То, что мы наблюдаем сегодня в школах, логично: в реформы заложены идеи возникновения поколения, которое будет все вокруг рушить, попирать и говорить, что «все для меня». Реформы несли потенциал окончательного уничтожения традиционного общества в России. Надо сказать честно, что атеистический СССР в своей развитой фазе удерживал формы сохранения традиционного общества — парадоксально, но безбожное государство видело в традиционном обществе залог своей сохранности. Все, что мы видим сейчас в школе, это тяжелые последствия либеральных реформ».

Итак, проблему признали. Однако будет ли она решена введением двойки за поведение, пока кажется сомнительным. При этом ни у кого не вызывает сомнения, что поколению хамов, унижающих сегодня всем классом престарелого педагога, завтра придется ни много ни мало передавать страну.

«Проблема унижения педагогов весьма запущенна, — продолжает Михеев. — Процессы оздоровления в обществе будут очень болезненными, так как сегодня существует еще очень много людей, которые не хотят понимать или не понимают корень проблемы и ее стратегическое значение для всего государства. Школа — это первый и главный представитель государства в жизни ребенка, а также основной выразитель общественных ценностей. Она должна обеспечить соблюдение закона, а также стать проводником тех идеалов, которые наше общество считает положительными. Иначе возникнет ситуация разложения правовой основы государства, и из школы будут выходить граждане, которым плевать и на законы, и на уважение, и на саму Родину».

