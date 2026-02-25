Врач предупредил о риске развития цифрового аутизма у детей

Использование гаджетов приводит к формированию зависимости от легкодоступного дофамина.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук, отоларинголог Алан Асманов.

«У ребёнка возникает стойкая психоэмоциональная зависимость от этого легкодоступного дофамина. Он посмотрел картиночки классные, нейросеть сладенько подбирает ему то, что вкусно, что ему интересно. Уже появился такой диагноз, как цифровой аутизм. И это не просто новомодный термин, я таких детей уже вижу. Особенно сильно вредят родители, которые своим двух-трёхлетним детям, когда только все нейронные связи формируются, суют эти гаджеты: пока он кричал, пока он ел, чтобы лучше кушал, к коляскам прикрепляют, ещё куда-то. Вот это страшно. Всё равно что наркотики ребёнку давать. Этого нельзя ни в коем случае делать. Мозг, соответственно, работает иначе, нейронные связи, которые у нас сформировались, у них не формируются, поэтому нет критического мышления, аналитического мышления. И мы получаем совершенно другого качества людей, другое поколение».

Ранее Анна Данилова предупредила о развитии «дофаминового привыкания» у детей из-за гаджетов. Проводящему много времени в интернете ребёнку становится скучно и неинтересно учиться.