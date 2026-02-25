В Госдуме предложили ввести детские вагоны в поездах дальнего следования

Это позволит взрослым «отдохнуть» во время поездки.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что инициатива будет направлена в РЖД.

«Если есть вагон-ресторан, где можно пообедать, то ничего не мешает нашему РЖД продумать и создать специальный вагон, где можно было бы с детьми поиграть, особенно если это долгая поездка. Очевидно, что многие работают, кто-то взрослый хочет отдохнуть. Конечно, поведение ребёнка — это результат воспитания со стороны родителей. У нас льготные билеты сейчас, всё больше детей путешествуют, количество поездок семей увеличилось. Одновременно неудобства, которые приносят другим пассажирам шум и подвижные игры детей, увеличились. Детей понять можно, им хочется двигаться. Мы от имени комитета обратимся в РЖД, не рассматривают ли они вопрос специализированного вагона, где можно было бы детям заняться играми».

Ранее эксперт заявил о важности усиления воспитательной работы в детских садах. В стране наблюдается дефицит педагогов, способных не только присматривать за детьми, но и всесторонне развивать их, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский.