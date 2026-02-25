Представитель Минпросвещения рассказал о замене компьютерных игр для детей

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев не считает, что запрещение компьютерных игр подросткам целесообразно. В российских школах этому занятию появляются альтернативы, сказал чиновник в эфире радио Sputnik.

«Мы сейчас активно внедряем в школах модуль фиджитал-спорт (у нас есть пилотные регионы, больше 50 пилотных школ). Это когда ребенок сначала играет в компьютерную игру, а потом выходит на улицу и гоняет мяч. В зачет идут очки как за физическую активность, так и за игровую. Это как раз попытка вытащить детей из компьютерного мира еще и на площадку с мячом», - отметил замминистра.

