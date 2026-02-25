Психолог пояснил, почему подростки создают себе кумиров

Создание кумира из медийной персоны связано с кризисом идентичности, который как раз приходится на переходный возраст, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Подросток уже отделяется от родителей, но он ещё не нашёл себя и занят этими поисками. Кумир, таким образом, становится психологическим костылём и может быть мостиком во взрослую жизнь», — поделилась она.

По её словам, кумир даёт готовую модель поведения, готовый стиль и ценности, и всё это может примерить на себя подросток, который ищет ориентир в жизни.

«В итоге он захватывает такого кумира как свой собственный ориентир. Потом в этом есть некая иллюзия контроля. Следить за чьей-то жизнью легче, чем строить свою. В этом есть и побег от реальных проблем», — отметила она.

Также обожание кумира — это яркие эмоции, которых нет вокруг, продолжила психолог.

«А если это фанатская группа, то принадлежность к ней тоже дорогого стоит. Фанатеть вместе с другими значит быть своим, принятым в этом обществе. Ощущать эту общность — это тоже познание мира», — пояснила она.

При этом попытки посторонней критики кумира зачастую воспринимаются подростками в штыки, и этому также есть объяснение, добавила Абравитова.

«Для подростка это не просто нападки на кумира, а обесценивание уже его собственного мира и той опоры, которую он для себя выстроил», — подытожила она.

