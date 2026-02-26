Психологи объяснили, нормальна ли жадность у ребенка

Детское нежелание делиться игрушками имеет четкую возрастную привязку, и в большинстве случаев это не повод для паники. Психологи выделяют несколько этапов взросления, на которых отношение ребенка к понятию «мое» меняется естественным образом.

Понимание этих стадий помогает родителям вовремя распознать норму и не навредить воспитанием, рассказала психолог, коуч, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн школы для родителей «Мамазонка» Карина Рихтере.

В полтора-два года малыш впервые осознает себя отдельной личностью. Именно в этот период запускается механизм защиты личных границ, и ребенок начинает ревностно охранять то, что считает своим. К двум-трем годам наступает фаза тотального «мое» – малыш искренне убежден, что весь мир принадлежит ему, и это абсолютно нормальный этап развития, а не зачатки эгоизма.

Примерно к трем-четырем годам у детей просыпается интерес к сверстникам, они начинают осваивать навыки обмена и договариваться об игре. Это время, когда можно мягко учить ребенка взаимодействию. А вот если ребенок продолжает яростно защищать каждую вещь в пять-семь лет – это уже повод присмотреться. Психологи связывают такую затянувшуюся жадность с дефицитом родительского внимания или ревностью к младшим братьям и сестрам. Об этом сообщает «Южный федеральный».

В любом возрасте специалисты советуют избегать стыда и обвинений. Фразы «ты жадина» и «как некрасиво» лишь закрепляют негативную самооценку. Гораздо эффективнее – спокойно проговаривать эмоции, учить различать свое, чужое и общее и просто ждать, когда ребенок дорастет до следующего этапа.

