Юрист напомнил, что может сделать учитель, руководствуясь законом

Юрист в сфере образования, педагог, профориентолог, сопроводитель при поступлении в вузы Елена Крылова разъяснила, какие методы воздействия на учеников законны, а какие — нет. По её словам, официально в школе существует всего три вида наказаний: замечание, выговор и отчисление, которое до 15 лет фактически невозможно.

© РИА Новости

Если ребёнок срывает урок, педагог должен сделать замечание и поставить в известность руководство — например, написать докладную директору, поделилась она в беседе с сайтом kp.ru.

Однако на практике учителя нередко прибегают к сомнительным приёмам, отмечает Крылова. В ряду спорных, но популярных методов крики, высмеивание, занижение оценок, наказание трудом (мытьё полов), оставление после уроков без перемены и запись видео с последующей публикацией в родительских чатах.

Многое из этого — признаки непрофессионализма, а не эффективная педагогика, подчеркнула юрист.

Крылова также добавила, что в конфликтах виноваты обе стороны: если дети систематически срывают урок, значит, учитель не справляется и, возможно, сам провоцирует учеников.

Ранее адвокат Мира Тэрада рассказала, что российские школы не имеют права отстранять учеников от занятий из-за отсутствия сменной обуви или невыполненного домашнего задания, поскольку приоритетом остаётся соблюдение права ребёнка на получение образования.