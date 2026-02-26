Специалисты оценили связь аллергии и психосоматики у ребенка

Современная медицина все чаще обращает внимание на взаимосвязь физического и эмоционального состояния детей. В ряде случаев обострение аллергических реакций — таких как кожный зуд, крапивница или ринит — может быть связано не только с внешними аллергенами, но и с внутренним напряжением, тревогой или стрессом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

© globallookpress

Аллергологи НИКИ детства подчеркивают: первоочередная задача — исключить контакт с истинными аллергенами и назначить соответствующую терапию. Однако при повторяющихся или трудно контролируемых проявлениях важно рассматривать и психоэмоциональный фон ребенка.

«Если кожные высыпания возникают в одних и тех же ситуациях — например, перед контрольной или в конфликтной обстановке в семье — это повод обратиться не только к аллергологу, но и к детскому психологу. Психосоматика не заменяет диагноз, но может быть триггером», — объяснила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.

Дети часто не умеют вербализировать тревогу, и тело становится их «языком». Задача взрослых — услышать этот сигнал.

«Поддержка, безопасная среда и своевременная психологическая помощь снижают как эмоциональное, так и физическое напряжение», — подчеркивает психолог НИКИ детства Тамара Григорьянц.

Важно придерживаться комплексного подхода: лечение аллергии всегда сочетается с оценкой общего благополучия ребенка. Это позволяет не только купировать симптомы, но и устранить их глубинные причины, формируя устойчивое здоровье на всех уровнях.