Как родителям правильно реагировать на вспышки гнева ребенка

Семейный психолог и мама пятерых детей Карина Рихтере уверена, что детская истерика – не манипуляция и не каприз, а сигнал о том, что ожидания ребенка разошлись с реальностью. В интервью она раскрыла двухшаговый алгоритм, который помогает перевести злость в грусть и сохранить контакт с ребенком.

© runews24.ru

Но главное – эксперт настаивает: ругать за бурные эмоции бесполезно и даже вредно. По словам специалиста, ключевая задача родителя – не запрещать злиться, а научить ребенка экологично выражать эмоции.

Если в три года истерики неизбежны, то к пяти годам они должны сойти на нет. Если этого не происходит, значит, взрослые когда-то реагировали неправильно, и навык эмоциональной регуляции у ребенка просто не сформировался. Рихтере подчеркивает, что любое чувство имеет смысл, это сообщение о том, что для тебя важно, а где – дискомфорт, сообщает «Южный федеральный».

Исследования подтверждают: до 80% детей в возрасте от года до пяти лет регулярно закатывают истерики. Психологи называют это нормативной фазой развития, когда ребенок учится отстаивать границы, но еще не умеет договариваться словами. Однако если родители реагируют криком или наказанием, проблема не исчезает, а уходит вглубь и может вернуться в подростковом возрасте уже в виде агрессии или замкнутости.

Современные исследования ищут неочевидные способы помочь детям справляться с гневом. Ученые проверяют эффективность арт-проектов и сюжетно-ролевых игр для снижения тревожности у дошкольников, а в работе с детьми с особенностями развития хорошие результаты показывает музыкотерапия. Тем временем индонезийские дизайнеры пошли дальше и создали настольную игру, которая учит дошкольников распознавать эмоции и предотвращать истерики еще до того, как они начнутся.

Напомним, что Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для многодетных. Исследование выявило рост жалоб на депрессию у россиян в конце зимы.