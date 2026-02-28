В Госдуме назвали дату начала досрочного периода ЕГЭ

Этот этап запланирован с 20 марта по 20 апреля. Он предназначен для учеников, которые по уважительным причинам не могут сдать Единый госэкзамен в основное время, пояснила член комитета по просвещению Анна Скрозникова.

Она напомнила в комментарии ТАСС, что основной период ЕГЭ состоится с 1 июня по 9 июля, в эти сроки пройдут экзамены по всем предметам. Также предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня. Кроме того, сохраняется возможность пересдачи одного предмета по выбору с 8 по 9 июля, чтобы улучшить результат.

«Важно, что этот механизм остается прежним и даёт выпускникам дополнительный шанс повысить результат ещё до завершения приемной кампании, снижая излишнее давление и добавляя уверенности при поступлении в вузы», — добавила парламентарий.

С 4 по 25 сентября пройдет дополнительный период для тех, кто нуждается в повторной сдаче ЕГЭ по обязательным предметам.