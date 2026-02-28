В каком возрасте младенца нужно начать обучать сну

Уже в возрасте четырех-шести месяцев ребенка нужно обучать навыку самостоятельного засыпания и усиливать контроль над графиком сна. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Мария Лавренова.

Эксперт пояснила, что у младенцев регулярные циклы сна формируются примерно к четырем месяцам жизни, а новорожденные могут спать короткими отрезками. Ночные пробуждения в раннем младенчестве в целом нормальны и обычно заметно уменьшаются в первые месяцы жизни.

«Чаще всего родители заблуждаются в том, что ребенок «перерастет» этап прерывистого сна и с возрастом самостоятельно научится спать полноценно. На самом деле, неправильные привычки только закрепляются. Если ребенок привык, что сон наступает только после часа укачиваний, в возрасте двух лет он будет ждать того же», – уточнила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Невролог добавила, что без руководства взрослых ребенок также не сможет осознать важность своевременно отхода ко сну в более взрослом возрасте. Для развития этого навыка медик предлагает ввести предсказуемый вечерний ритуал – колыбельную или кормление.

«Существует убеждение, что обучение сну может негативно сказаться на психике ребенка. И здесь все зависит от метода, который выбирают родители. Если оставить ребенка кричать за закрытой дверью в надежде, что он наконец уснет, ничем хорошим для малыша это не обернется», – предупреждает врач.

Однако мягкое обучение сну при поддержке родителей снижает уровень стресса у всей семьи и не нарушает привязанность. По словам медика, выспавшаяся мама может дать ребенку гораздо больше тепла, чем та, чьи ресурсы истощены.

Отмечается, что при грамотной гигиене сна у детей также могут возникать трудности с засыпанием.