О чем будут рассказывать на уроках «Духовно-нравственной культуры России»

Новый предмет — «Духовно-нравственная культура России» — начнут изучать в школах с 1 сентября. На этих уроках детям будут рассказывать о фундаментальных основах нашей страны. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Это далеко не новая история. В настоящее время в школьной программе присутствует предмет со схожим названием — «Основы духовно-нравственной культуры России», в который входит краеведение. Сейчас же факультатив хотят расширить и поставить отдельным уроком, выделив на него 85 часов для изучения с 5-го по 7-й класс. Основная задача обновленного предмета — «заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами нашей страны». В дальнейшем эти знания получат развитие в других дисциплинах: литературе, истории и обществознании. Корректно сравнение с предметом «Окружающий мир», который соединяет знания из разных образовательных областей и дает ребенку необходимую базу для понимания более сложных уроков и тем.

Если на то пошло, образование без воспитания личности недорого стоит, — отмечает педагог-психолог, директор образовательного центра Мария Ерофеенко. — Можно дать ребенку блестящие знания по математике и физике, но если он не научится сопереживать, не будет иметь понятия о чести, достоинстве и патриотизме, то он превращается в опасный инструмент против своего народа: Ивана, родства не помнящего.

По словам экспертов, которые составляли учебный план, разговор с ребенком должен быть прежде всего честным: «без назидания, с правом школьника спрашивать и сомневаться». При этом к окончанию курса ученик должен знать и осознавать смысл таких понятий, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, Родина, единство народов России, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, крепкая семья, брак — как союз мужчины и женщины, семейное счастье, права и обязанности человека, честь, достоинство и свобода. Суть этих явлений подросток должен узнать именно с 5-го по 7-й класс: в то время, когда дети ищут опору и все чаще задают острые вопросы.

Так что же мы вкладываем в понятие «духовно-нравственное воспитание»? Это, безусловно, нравственные устои — тот самый фундамент, который помогает ребенку ориентироваться в мире, отличать добро от зла, понимать нормы общественной жизни, — объясняет Мария Ерофеенко. — И второе, не менее важное, — это передача культурных ценностей и традиций. Без этого невозможно сохранить самоидентичность народа и связь поколений.

Именно здесь и кроется главная «загвоздка»: Российская Федерация — страна огромного числа культур. Здесь проживают почти две сотни народов, и у каждого — свои обычаи, язык и вера. Но при всех этнических и религиозных отличиях их объединяет общее морально-нравственное начало, основой которого являются традиционные ценности.

На уровне государства наша задача — соединять людей общими нравственными ценностями, понятиями о справедливости и равенстве. Общее, понятное каждому представление о добре, чести и достоинстве — то есть наднациональные, общечеловеческие понятия.

Остается еще один вопрос: а какое место тогда в воспитании ребенка займут родители? Между семьей и школой уже давно наладилось понятное и логичное «распределение обязанностей», где учебное учреждение берет на себя ответственность за фундаментальные знания, а старшие родственники занимаются воспитанием морали, патриотизма и положительных черт характера. А если по каким-то вопросам духовно-нравственной культуры у школы и семьи найдутся расхождения — например, по религиозному вопросу или в оценке того или иного исторического события? Немало вчерашних школьников часто признаются, что в учебниках по литературе содержится отличный от мнения родственников анализ классических произведений. Это, конечно, помогает думать самому, однако и здорово путает, особенно в том «нежном возрасте», когда ответы хочется знать точные — и желательно верные.

Конечно, главными воспитателями были и остаются родители, — отмечает Мария. — Школа не должна и не может подменять семью. Но школа — это то место, где ребенок впервые попадает в большое общество. И от того, какие правила будут приняты в этом обществе, зависит очень многое.

Главное, что в одном эксперты согласны — идея о проведении подобного урока не нова, однако точно не бесполезна. Тем более что и займет усовершенствованный предмет «вакантное», освободившееся место. А в остальном — остается ждать и делать выводы. Может быть, это еще не последнее изменение старого нового урока.

СПРАВКА

Помимо введения нового предмета, в 2026/2027 учебном году произойдет еще ряд изменений. Например, завалившие ОГЭ девятиклассники получат право на бесплатное обучение рабочей профессии. Также вырастет минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы. У большинства предметов планка выросла на 3–4 балла, для иностранных языков же теперь нужно набрать 40 баллов вместо 30.

