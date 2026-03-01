Судебные приставы рассказали, какой эффект дает реестр злостных алиментщиков

Судебные приставы фиксируют тенденцию: некоторые отцы-алиментщики начинают погашать долги, чтобы не портить свою репутацию. Таков эффект реестра злостных алиментщиков, который начал действовать чуть менее года назад. Список открытый. И теперь мы знаем скупых и нерадивых отцов по именам. Но, как и рассчитывали создатели реестра, нашлись такие, кто постеснялся открыто называться жадным родителем.

Свежий пример: один из жителей Луховицкого района Подмосковья накопил долгов перед своим ребенком на 730 тысяч рублей. В итоге бывшая жена обратилась в суд. Судебный приказ о взыскании алиментов поступил на принудительное исполнение в Луховицкое районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Московской области.

Пока реестр злостных алиментщиков носит только информационные функции: мы лишь знаем по именам прижимистых отцов. Но планируется, что в будущем для фигурантов списка введут ограничения/

Судебный пристав жестко взялся за гражданина: ограничил должнику выезд за рубеж, заблокировал водительские права (то есть перевел алиментщика в пешеходы, пока не расплатится). Также были арестованы его банковские счета.

"После установления места официального трудоустройства должника постановление об обращении взыскания задолженности по алиментам и текущих алиментных платежей на его заработную плату было направлено в бухгалтерию организации, в которой он был и учредителем, и генеральным директором", - рассказывают в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.

Получается, папа занимался бизнесом, был руководителем. Но заработать для своего ребенка как-то не получалось.

Судебные приставы даже пришли в гости к гражданину и арестовали бытовую технику. Должник попросил позволить ему самостоятельно продать арестованное имущество. Приставы согласились. Закон это разрешает.

"Все эти меры принудительного исполнения дали результат - алименты начали поступать, но тем не менее задолженность оставалась, - рассказывают в службе судебных приставов. - Решающим аргументом в вопросе ее погашения стали репутационные риски, которые возникли у мужчины после включения его в реестр должников по алиментным обязательствам. После поступления уведомления в личный кабинет должника на портале "Госуслуги" о включении его в данный реестр мужчина перечислил всю сумму задолженности по алиментам на депозитный счет отделения судебных приставов со счета своей фирмы".

Иными словами, бизнесмен и гендиректор не захотел, чтобы его имя значилось в неприятных списках. И, по данным "РГ", пример не единичный. Кстати, как недавно сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, в реестре более 300 тысяч злостных алиментщиков. Это те, кто привлекался к уголовной или административной ответственности или находится в розыске.