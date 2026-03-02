Психолог объяснил, почему дети не рассказывают о травле в школе

Каждый второй подросток в Ставрополе сталкивается с буллингом, но большинство молчит о проблеме. Психолог Ольга Селезнева объяснила, почему дети не рассказывают о травле и где искать помощь, когда школьные проблемы зашли слишком далеко.

По словам специалиста, первый и самый доступный инструмент для защиты детей – Всероссийская горячая линия. Однако многие семьи даже не знают о ее существовании. Психолог рекомендует родителям заранее сохранить номер в телефоне ребенка, чтобы тот был под рукой в критической ситуации.

«Можно дать ребёнку номер просто на всякий случай, чтобы он был как палочка-выручалочка», – подчеркнула Ольга Селезнева.

Второй важный ресурс – обращение к профессионалам. В Ставрополе работает достаточно психологических центров, где готовы помочь подросткам. По словам эксперта, найти подходящего специалиста можно через интернет, и там обязательно подберут того, кто решит конкретный запрос – передаёт newstracker.ru.

Психолог отмечает, что часто родители сами упускают момент, когда ребенку требуется помощь. Взрослые склонны списывать изменения в поведении на переходный возраст, усталость или плохое настроение, предпочитая не вмешиваться в надежде, что "все рассосется само".

«Если вы видите какие-то предвестники того, что с вашим ребёнком может случиться что-то, не прячьте голову в песок, идите за помощью к специалистам», – призывает Ольга Селезнева.

Психолог советует родителям держать руку на пульсе: общаться с учителями, чтобы понять, как ребенок проявляет себя в школе, и быть в контакте с его сверстниками. Только так можно вовремя заметить, что ребенок не может выстроить здоровую коммуникацию в социуме, и успеть прийти на помощь.