В чем польза от совместного проживания ребенка и кошки в семье

Эксперт отметила пользу от совместного проживания ребёнка и кошки в семье
Домашнее животное помогает развивать детей и становится «небольшим облегчением» для родителей.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
«Маленький ребёнок и кошка — это прекрасно. И очень часто котёнок появляется до ребёнка. Потому что сейчас молодое поколение считает, что надо сначала сформироваться на кошках, на котятах, тренируются на котятах, а потом уже говорить про ребёнка. Конечно, котёнок и ребёнок — это прекрасное сочетание. Более того, для ребёнка очень важно, чтобы дома было домашнее животное. Кошка, наверное, более приятная, чем собака, всегда бывает по-разному. Но первые звуки обычно ребёнок говорит именно кошке, а не родителям, как нам иногда кажется. Он не назовёт какое-то сложное имя, но вот эти все «мяу-мяу» будут именно кошке. Кошка примерно такого же размера, как ребёнок, они там вместе ползают по полу, по ковру, им весело. Для родителей это даже небольшое облегчение».
Ранее эксперт Галина Монахова рекомендовала не покупать котёнка младше трёх месяцев.