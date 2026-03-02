Влад Лисовец предложил ввести в школах уроки стиля

Он считает, что такие занятия позволят формировать у людей понимание уместности образа в разных жизненных ситуациях с самого детства. По его мнению, детям с раннего возраста необходимо объяснять базовые правила внешнего вида для разных встреч.

«Мы должны детям в школе говорить, что такое стиль. Короткий маленький урок для ребёнка о том, как выглядеть опрятно в театре, чем отличается повседневный образ от пляжного или спортивного. Этого будет достаточно. Тогда во взрослом возрасте никому ничего не нужно будет объяснять», — заявил Лисовец в беседе с ТАСС.

Стилист отметил, что внешний вид человека не всегда зависит только от его желания. По его словам, у кого-то могут быть ограниченные финансовые возможности, а кто-то приходит в театр сразу после работы, не успев переодеться.