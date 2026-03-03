Ректор РГПУ Тарасов: Устный экзамен по истории поможет выявить пробелы в знаниях

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил во вторник, что с 2027/2028 учебного года ученики 9-го класса будут сдавать устный экзамен по истории в качестве допуска к участию в основном госэкзамене.

Как рассказал "Российской газете" ректор Российского государственного педагогического университета им. Герцена Сергей Тарасов, формат устного экзамена позволит понять, насколько школьники уже освоили учебную программу по истории, а также поможет оценить, могут ли они грамотно излагать свои мысли и выстраивать причинно-следственные связи между историческими событиями, аргументировать свою позицию, а не только механически запоминать факты.

Правовые аспекты образования эксперты "РГ" разъясняют в рубрике "Юрконсультация"

"Как выпускник исторического факультета и в дальнейшем учитель истории могу сказать: развитие таких навыков принципиально важно для становления критически мыслящей личности, которая ориентируется в сложном информационном пространстве, - подчеркнул Сергей Тарасов. - Устный экзамен органично дополняет уже существующие формы контроля: на уровне ЕГЭ уже предусмотрено историческое сочинение, а теперь аналогичный акцент на осмыслении и изложении материала появляется и в 9-м классе. Появляется единая линия оценки - от устной аргументации в средней школе до развернутого письменного анализа в старшей. Кроме того, формат дает возможность своевременно выявить пробелы в знаниях и скорректировать дальнейшую подготовку, что снизит стресс перед итоговой аттестацией и сделает образовательный процесс более гибким и адресным".

По словам ректора, РГПУ им. Герцена готов активно включиться в подготовку к введению новшества.

"Мы планируем усилить методическую поддержку учителей истории, разработать рекомендации, предложить программы повышения квалификации, нацеленные на подготовку учеников к устному экзамену", - отметил Сергей Тарасов.

Напомним, сейчас в качестве допуска к ОГЭ девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку. В него входит выразительное чтение текста, работа с ним, монолог по теме и диалог с преподавателем. Оценивается собеседование по системе "зачет/незачет".

Мнения

Григорий Назаров, учитель истории и обществознания гимназии № 9, г. Химки, Московская область:

- Педагогическое сообщество давно предлагало вернуться к полезному опыту советской практики - устного зачета по ключевым образовательным предметам. Успешный опыт собеседования по русскому языку показал правильность этих предложений. Что касается истории, уверен: каждый выпускник, вне зависимости от выбранного им профиля, должен на базовом уровне знать ключевые события, ключевых героев и ключевые понятия истории нашего Отечества. В ближайшее время опубликуют нормативные документы, и мы начнем работу по подготовке к сдаче устного собеседования по истории.

Александр Андриенко, советник директора по воспитанию, учитель истории Сургутской технологической школы:

- Идея устного экзамена по истории для девятиклассников как допуска к государственной аттестации логична и своевременна. История в школе должна проверяться не только знанием дат, но и умением связно объяснять, выстраивать причинно-следственные связи, аргументировать и говорить на языке предмета. Иначе мы оцениваем память, а не понимание. Это напрямую соответствует логике федеральных государственных образовательных стандартов. Среди метапредметных результатов там отдельно прописано владение универсальными учебными коммуникативными действиями. Это умение выражать свою позицию в устных и письменных текстах, вести диалог или дискуссию, задавать вопросы по существу, публично представлять результаты, а также выбирать формат выступления и составлять устные и письменные тексты.