Минздрав меняет порядок педиатрической помощи

Минздрав РФ подготовил обновленный порядок оказания педиатрической помощи. Детские медорганизации разделят на шесть групп по уровню и профилю, а требования к оснащению и видам помощи уточнят.

Минздрав России намерен обновить порядок оказания педиатрической помощи несовершеннолетним.

В рамках нового подхода детские медицинские организации будут разделены на несколько групп в зависимости от уровня помощи и оснащения, сообщает РИА Новости.

Первые три группы объединят учреждения, которые занимаются первичной медико-санитарной помощью детям. В первую группу планируется включить детские поликлиники и отделения при центральных районных и районных больницах. Во вторую — самостоятельные детские поликлиники, а также детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и ЦРБ, выполняющих функции межрайонных центров. Третью группу сформируют консультативно‑диагностические центры для детей и детские поликлиники (или их отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных и городских больниц, а также медорганизаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Еще три группы составят медицинские организации, оказывающие специализированную помощь детям в стационаре. Их будут различать по наличию профильных отделений и лабораторий, типу оказываемой помощи, а также по возможностям проведения телемедицинских консультаций.

Первичную врачебную помощь детям, как следует из проекта, будут оказывать амбулаторно и в дневном стационаре — на базе детских поликлиник и педиатрических дневных стационаров. В тяжёлых случаях, когда ребёнка невозможно оперативно доставить во вторую или третью А группы, помощь окажут в ближайшем стационаре, при условии, что там есть отделение анестезиологии‑реанимации, рентгеновская служба (отделение или кабинет) и клинико‑диагностическая лаборатория.

Оказывать помощь юным пациентам смогут участковые педиатры, врачи‑педиатры и врачи общей практики. К первичной врачебной медико‑санитарной помощи относятся профилактика заболеваний, диагностика, лечение и реабилитация, а также формирование у детей и их родителей навыков здорового образа жизни и санитарно‑гигиеническое просвещение.