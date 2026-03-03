Психолог объяснил, что действительно важно для ребенка

Воспитывая детей, важно помнить, что вклад в ребенка - это не только обеспечение материальных благ. Не нужно тратить целое состояние, чтобы дать ребенку ощущение любви и защищенности. Психолог семейного центра "Согласие" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Элеонора Павлишена объяснила "РГ", почему качество отношений важнее количества игрушек, и поделилась проверенными методами укрепления семейных связей.

"Эмоциональная близость в отношениях формируется через простые, но значимые практики, ведь именно они помогают находить радость в мелочах и ценить моменты", - рассказала психолог.

Один из способов укрепить семейные связи - творческие челленджи: они помогают раскрыть потенциал каждого члена семьи и создать атмосферу сотрудничества. Например, можно устроить "неделю подарков своими руками", где каждый создает для других маленькие сюрпризы из подручных материалов - рисунок, поделку, браслет из бусин или корону из бумаги.

"Когда ребенок создает что‑то своими руками, он усваивает важный урок: истинная ценность подарка определяется не его ценой, а силой вложенного внимания и искренним желанием порадовать. Это укрепляет эмоциональную связь семьи и развивает эмпатию", - добавила Элеонора Павлишена.

Еще один полезный инструмент - совместное планирование: оно учит детей ответственности и помогает им чувствовать свою значимость в семье. Важно обсуждать с ребенком все - от простых планов на выходные до глобальных целей, давая ему возможность высказать свое мнение и быть услышанным. Расширить кругозор и получить положительные эмоции помогут бесплатные культурные мероприятия: дни открытых дверей в музеях, библиотечные чтения, городские фестивали, прогулки по историческим местам.

"Совместное участие в культурных событиях позволяет получить положительные эмоции. Именно такие моменты укрепляют семейные узы, дарят незабываемые впечатления и формируют ценные воспоминания", - отметила психолог.

Большую роль в создании ощущения стабильности и защищенности играют семейные ритуалы. Будь то воскресный завтрак с блинами, вечерние разговоры по душам перед сном или любимая песня по дороге в сад или школу - эти маленькие традиции создают предсказуемую обстановку, что особенно важно для ребенка.

Кроме того, важно прививать ребенку философию возможностей - умение переосмысливать ограничения как новые перспективы. Главный секрет здесь - смещение фокуса: вместо концентрации на том, чего у нас нет, стоит задавать вопрос: "Что мы можем?"

"Помните, что богатство семьи измеряется не деньгами, а качеством отношений и глубиной взаимопонимания. Инвестируйте в то, что действительно ценно - время, внимание и любовь друг к другу. Когда семья вместе ищет новые возможности, она становится настоящей командой", - подчеркнула специалист.

В конечном счете воспитание - это не соревнование с другими семьями, а глубокий процесс выстраивания личности. Самые прочные "активы", которые можно передать детям, - это неугасаемая вера в них, безусловная поддержка и умение находить счастье в простых вещах. Именно эти уроки любви, подкрепленные ежедневными маленькими шагами, становятся фундаментом для ребенка - на нем он сможет построить свою успешную и гармоничную жизнь независимо от стартовых возможностей.

Справка "РГ"

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, Ресурсный центр "Отрадное", Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево", а также пять особых семейных центров для детей с особенностями здоровья. Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Подробная информация о работе центров размещена на портале "Мой семейный центр".