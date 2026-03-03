Лунатизм у детей: что важно знать каждому родителю
Более 80% детей в возрасте до 2,5 лет имеют различные нарушения сна, и среди них — снохождение, или лунатизм. Многие родители сталкиваются с этим явлением и тревожатся, думая, что их ребенок страдает от странного или опасного расстройства.
На самом деле сомнамбулизм у детей — чаще всего доброкачественное явление, которое проходит само по мере взросления. В то же время есть ситуации, когда стоит проявить внимание и обратиться к специалисту. Вместе с сомнологом, детским неврологом и эпилептологом Оксаной Назаровой разбираемся в проблеме детского лунатизма.
Что такое лунатизм
«Лунатизм, или сомнамбулизм, — это состояние, когда ребенок одновременно находится в фазе глубокого сна и частичного бодрствования. Мозг работает неравномерно: часть отделов, отвечающих за движения, активна, а зоны, связанные с сознанием, продолжают спать. Поэтому ребенок может ходить, выполнять привычные действия или играть, не осознавая, что делает, и не реагируя на окружающих», — говорит Оксана.
Эпизод снохождения обычно длится 1-10 минут, иногда дольше, но всегда заканчивается возвращением ребенка в кровать или засыпанием в другом месте. Малыш не помнит происходящего ночью и утром может быть удивлен, обнаружив себя в другой комнате. Лунатизм чаще всего проявляется в возрасте 4-8 лет, хотя эпизоды могут возникнуть и раньше, и крайне редко встречается у взрослых. Снохождение обычно проходит самостоятельно к периоду полового созревания.
Признаки лунатизма у ребенка
Распознать снохождение можно по характерным симптомам. У разных детей они проявляются по-разному, но есть общие признаки:
- Хождение с открытыми глазами. Ребенок может вставать с кровати и передвигаться по комнате или квартире, при этом глаза открыты, а взгляд выглядит «сквозящим».
- Повторяющиеся действия или стереотипное поведение. Дети во сне могут выполнять привычные действия: одеваться, убирать игрушки, раскачиваться на кровати, рисовать или играть на музыкальных инструментах. Действия кажутся осмысленными, но сознание при этом не участвует.
- Точная координация движений. Несмотря на сонное состояние, ребенок уверенно обходит препятствия, открывает двери, может выходить в другие комнаты. Это связано с тем, что двигательная система активна, а сознание спит.
- Односложные ответы или несвязная речь. Если попытаться заговорить с ребенком во время эпизода, он может отвечать односложно, невпопад или издавать бессвязные звуки. Часто слышны бормотания или фразы, отражающие содержание сновидений.
- Отсутствие памяти о ночных действиях. После пробуждения ребенок не помнит, что происходило ночью. Иногда он возвращается в кровать самостоятельно и продолжает спать.
- Сопутствующие нарушения сна. Лунатизм может сопровождаться сноговорением, ночным скрежетом зубов (бруксизмом), ночными страхами или энурезом.
Почему дети лунатят
Причины лунатизма у детей разнообразны. Обычно это проявление незрелости нервной системы, но ряд факторов может провоцировать эпизоды. Сомнолог и детский невролог Оксана Назарова выделяет следующие основные причины.
- Незрелость центральной нервной системы. У детей механизмы регуляции сна и бодрствования продолжают формироваться. Иногда часть мозга «просыпается», а другая остается спящей, что вызывает лунатизм. С возрастом этот механизм стабилизируется.
- Генетическая предрасположенность. Сомнамбулизм часто встречается в семьях: если один или оба родителя страдали лунатизмом в детстве, вероятность появления эпизодов у ребенка повышается.
- Нарушения сна. Апноэ сна, синдром беспокойных ног или прерывистый сон делают ночной отдых неполноценным и могут способствовать снохождению.
- Стресс и эмоциональное напряжение. Ссоры в семье, переезды, школьные тревоги и другие стрессовые ситуации вызывают перевозбуждение нервной системы, провоцируя эпизоды лунатизма.
- Несоблюдение режима сна. Поздний отход ко сну, недостаток отдыха, переутомление, интенсивные игры перед сном и использование гаджетов нарушают циклы сна и повышают риск снохождения.
- Физиологические факторы. Высокая температура, переполненный мочевой пузырь или дискомфорт в кровати могут спровоцировать эпизод.
Нормально ли, что ребенок лунатит
«Снохождение у детей до 12 лет чаще всего является нормальной особенностью сна. В таких случаях оно не представляет угрозы для здоровья и не требует медикаментозного вмешательства. Эпизоды редки, не нарушают общий сон и проходят самостоятельно», — комментирует эксперт.
Лунатизм — это не психическое расстройство, а особенность работы мозга: глубокий сон + частичное бодрствование. Большинство детей испытывают 1-2 эпизода в неделю или реже. При этом их психика и физическое здоровье остаются полноценными. Взросление и стабилизация нервной системы приводят к тому, что лунатизм постепенно исчезает.
Но в следующих случаях необходимо обратиться к детскому неврологу, сомнологу или эпилептологу:
- Эпизоды впервые появились у подростков после 12 лет.
- Снохождение происходит каждую ночь или многократно за ночь.
- Ребенок травмирует себя или других, падает, ударяется об предметы.
- Присутствуют судорожные движения, закатывание глаз, прикусывание языка.
- Есть подозрение на сопутствующие нарушения: эпилепсия, опухоли мозга, серьезные расстройства сна.
Что делать родителям ребенка
- Не будить резко ребенка. Попытка разбудить ребенка в фазе глубокого сна может вызвать растерянность, страх или травму. Лучше аккуратно направлять его в кровать, спокойно говорить: «Иди спать, ложись».
- Обеспечить безопасность среды. Закрыть окна и двери, убрать острые предметы, спрятать провода и опасные предметы, отодвинуть мебель от опасных зон.
- Поддерживать режим сна. Укладывать ребенка в одно и то же время, обеспечить достаточное количество сна, уменьшить активные игры и гаджеты перед сном.
- Создать комфортную обстановку. Комната должна быть темной, прохладной и тихой. Включайте спокойную музыку или читайте сказку перед сном, чтобы снизить возбуждение нервной системы.
- Управление стрессом. Обсуждать с ребенком события дня, помогать справляться с эмоциями и переживаниями, избегать конфликтов перед сном.
- Безопасная гигиена сна. Приучать ребенка спать в собственной кровати, постепенно вырабатывая положительные ассоциации с моментом засыпания.