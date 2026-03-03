Лунатизм у детей: что важно знать каждому родителю

Более 80% детей в возрасте до 2,5 лет имеют различные нарушения сна, и среди них — снохождение, или лунатизм. Многие родители сталкиваются с этим явлением и тревожатся, думая, что их ребенок страдает от странного или опасного расстройства.

На самом деле сомнамбулизм у детей — чаще всего доброкачественное явление, которое проходит само по мере взросления. В то же время есть ситуации, когда стоит проявить внимание и обратиться к специалисту. Вместе с сомнологом, детским неврологом и эпилептологом Оксаной Назаровой разбираемся в проблеме детского лунатизма.

Что такое лунатизм

«Лунатизм, или сомнамбулизм, — это состояние, когда ребенок одновременно находится в фазе глубокого сна и частичного бодрствования. Мозг работает неравномерно: часть отделов, отвечающих за движения, активна, а зоны, связанные с сознанием, продолжают спать. Поэтому ребенок может ходить, выполнять привычные действия или играть, не осознавая, что делает, и не реагируя на окружающих», — говорит Оксана.

Эпизод снохождения обычно длится 1-10 минут, иногда дольше, но всегда заканчивается возвращением ребенка в кровать или засыпанием в другом месте. Малыш не помнит происходящего ночью и утром может быть удивлен, обнаружив себя в другой комнате. Лунатизм чаще всего проявляется в возрасте 4-8 лет, хотя эпизоды могут возникнуть и раньше, и крайне редко встречается у взрослых. Снохождение обычно проходит самостоятельно к периоду полового созревания.

Признаки лунатизма у ребенка

Распознать снохождение можно по характерным симптомам. У разных детей они проявляются по-разному, но есть общие признаки:

Хождение с открытыми глазами. Ребенок может вставать с кровати и передвигаться по комнате или квартире, при этом глаза открыты, а взгляд выглядит «сквозящим».

Повторяющиеся действия или стереотипное поведение. Дети во сне могут выполнять привычные действия: одеваться, убирать игрушки, раскачиваться на кровати, рисовать или играть на музыкальных инструментах. Действия кажутся осмысленными, но сознание при этом не участвует.

Точная координация движений. Несмотря на сонное состояние, ребенок уверенно обходит препятствия, открывает двери, может выходить в другие комнаты. Это связано с тем, что двигательная система активна, а сознание спит.

Односложные ответы или несвязная речь. Если попытаться заговорить с ребенком во время эпизода, он может отвечать односложно, невпопад или издавать бессвязные звуки. Часто слышны бормотания или фразы, отражающие содержание сновидений.

Отсутствие памяти о ночных действиях. После пробуждения ребенок не помнит, что происходило ночью. Иногда он возвращается в кровать самостоятельно и продолжает спать.

Сопутствующие нарушения сна. Лунатизм может сопровождаться сноговорением, ночным скрежетом зубов (бруксизмом), ночными страхами или энурезом.

Почему дети лунатят

Причины лунатизма у детей разнообразны. Обычно это проявление незрелости нервной системы, но ряд факторов может провоцировать эпизоды. Сомнолог и детский невролог Оксана Назарова выделяет следующие основные причины.

Незрелость центральной нервной системы. У детей механизмы регуляции сна и бодрствования продолжают формироваться. Иногда часть мозга «просыпается», а другая остается спящей, что вызывает лунатизм. С возрастом этот механизм стабилизируется.

Генетическая предрасположенность. Сомнамбулизм часто встречается в семьях: если один или оба родителя страдали лунатизмом в детстве, вероятность появления эпизодов у ребенка повышается.

Нарушения сна. Апноэ сна, синдром беспокойных ног или прерывистый сон делают ночной отдых неполноценным и могут способствовать снохождению.

Стресс и эмоциональное напряжение. Ссоры в семье, переезды, школьные тревоги и другие стрессовые ситуации вызывают перевозбуждение нервной системы, провоцируя эпизоды лунатизма.

Несоблюдение режима сна. Поздний отход ко сну, недостаток отдыха, переутомление, интенсивные игры перед сном и использование гаджетов нарушают циклы сна и повышают риск снохождения.

Физиологические факторы. Высокая температура, переполненный мочевой пузырь или дискомфорт в кровати могут спровоцировать эпизод.

Нормально ли, что ребенок лунатит

«Снохождение у детей до 12 лет чаще всего является нормальной особенностью сна. В таких случаях оно не представляет угрозы для здоровья и не требует медикаментозного вмешательства. Эпизоды редки, не нарушают общий сон и проходят самостоятельно», — комментирует эксперт.

Лунатизм — это не психическое расстройство, а особенность работы мозга: глубокий сон + частичное бодрствование. Большинство детей испытывают 1-2 эпизода в неделю или реже. При этом их психика и физическое здоровье остаются полноценными. Взросление и стабилизация нервной системы приводят к тому, что лунатизм постепенно исчезает.

Но в следующих случаях необходимо обратиться к детскому неврологу, сомнологу или эпилептологу:

Эпизоды впервые появились у подростков после 12 лет.

Снохождение происходит каждую ночь или многократно за ночь.

Ребенок травмирует себя или других, падает, ударяется об предметы.

Присутствуют судорожные движения, закатывание глаз, прикусывание языка.

Есть подозрение на сопутствующие нарушения: эпилепсия, опухоли мозга, серьезные расстройства сна.

Что делать родителям ребенка