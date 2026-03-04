Эндокринолог Васюкова объяснила, почему детское ожирение нельзя "перерасти"
По словам руководителя Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Ольги Васюковой, дети не избавляются от ожирения, взрослея.
"Ожирение никогда само по себе не перерастает, оно только усугубляется и увеличивается - удваивается, утраивается", - цитирует ее слова РИА Новости.
Врач объяснила, что в 11-12,5 года в силу биологических законов у подростка снижается скорость обмена веществ. Это происходит потому, что организму приходится сначала беречь энергию, а потом обеспечивать линейный рост и развитие внутренних органов. При этом половые гормоны, активно выделяемые в период пубертата, стимулируют аппетит.
В норме, по мнению Ольги Васюковой, небольшой набор веса, до нескольких килограммов. Но необходимо следить за соответствием роста и веса, определять величину стандартных отклонений, чтобы понять, есть ожирение или нет.