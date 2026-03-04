Устный экзамен по истории на ОГЭ: что это будет и как подготовиться

Ученики 9-х классов с 2027–2028 учебного года будут сдавать устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, в Едином государственном экзамене, который школьники сдают в 11-м классе, уже есть сочинение по истории, поэтому устный экзамен в 9-х классах дополнит общую проверку навыков изложения материала. Что известно о нововведении и как подготовиться к экзамену с учетом уже существующей школьной нагрузки — в материале «Вечерней Москвы».

Охватит школьную программу и станет допуском к ОГЭ

Кравцов объяснил, что новый учебный план будет введен с 2027–2028 учебного года. План подготовки учителей и школьников к устному экзамену по истории уже разработан. Новый экзамен будет проходить в формате допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в период с января по апрель. Таким образом, с 2028 года ученикам 9-х классов для допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ) будет необходимо сдать устные экзамены по двум предметам: истории и русскому языку. Сейчас школьники проходят только собеседование по русскому языку.

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что устный экзамен по истории будет проходить в форме собеседования. Он напомнил, что сейчас в российских школах замещают предмет «обществознание» в плане учета при поступлении в вузы экзаменом по истории. Ожидается, что со временем предмет «история» будет включать вопросы по обществознанию и станет общим предметом.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании указал, что в 2026 году историю ввели в качестве альтернативного обществознанию экзамена для поступления вузы дополнительно по 20 социально-гуманитарным направлениям, сообщает РБК.

В Минпросвещения рассказали, что собеседование будет охватывать знания только по отечественной истории за период, который изучается в учебной программе 5–9-х классов. Поэтому, отмечают в ведомстве, специальная подготовка к экзамену не потребуется: достаточно будет обычных уроков истории, количество учебных часов которой с 1 сентября 2025 года увеличили до трех в неделю. Что касается слов Кравцова об историческом сочинении в ЕГЭ, то в Минпросвещения объяснили: речь идет об итоговом сочинении по литературе, которое ученики сдают как допуск к ЕГЭ. В перечень тем сочинения входят направления, связанные с историей, передает «Коммерсантъ».

Сначала стоило бы протестировать

По мнению историка, заслуженного учителя России, кандидата психологических наук Александра Снегурова, инициатива о проведении устного экзамена по истории в целом позитивна, но в ней есть и спорные моменты.

Надеюсь, она будет доводиться до состояния рациональной и педагогически оправданной идеи. Утверждается, что особой дополнительной подготовки к этому экзамену не потребуется — но подготовка нужна всегда, даже к обычной диагностической работе. Значит, не обойтись без дополнительных волнений и привлечения сил репетиторов, — считает эксперт.

Пока остаются неясными и организационные моменты этого экзамена: печать материалов, отведение помещений под проведение собеседования, создание комиссий и решения о том, кто будет в них входить.

Этот экзамен — попытка привлечения внимания учеников к истории. Конечно, это необходимо, но делать это нужно не через экзамен, который становится дополнительными рисками и стрессом. Да, внимание будет привлечено. Но будет ли это внимание к самому предмету или же к обстановке экзамена? Сама форма собеседования — я ее поддерживаю, но предлагаю также в этом формате проводить и итоговый ОГЭ в девятом классе, — добавил учитель.

Собеседник «ВМ» также обратил внимание на то, что основной экзамен по истории не становится обязательным, но при этом всем ученикам будет необходимо пройти через собеседование, даже если они не выбирают историю в качестве экзамена по выбору. По его мнению, школьники в любом случае будут сильно волноваться.

Возможно, у собеседования задача заставить учить историю таким образом. Но все же дополнительный экзамен при всех других обстоятельствах мне кажется излишним. Есть же профильные классы, которые не выбирают историю для сдачи: биологические, медицинские и так далее. Но им все равно нужно будет напрячь силы и подготовиться к сочинению, — указал педагог.

Здравые зерна в инициативе о введении устного экзамена по истории все же есть, но это дополнительный стресс для учеников, учителей, родителей, который, как считает Снегуров, будет излишним. Кроме того, по его словам, для начала стоило бы провести эти собеседования в тестовом режиме, оценить их эффективность и только затем вводить в обязательном порядке для всех девятиклассников.

