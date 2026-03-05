Эксперт дал совет по борьбе с детской зависимостью от коротких видео

Попытки резко отказаться от просмотра коротких видео за счет жестких ограничений часто приводят к обратному эффекту и усиливают зависимость.

Об этом в разговоре с РИАМО рассказала клинический психолог Лилия Гладких.

По словам специалиста, первый шаг в работе с такой формой цифровой зависимости — отказ от прямой борьбы. Психолог рекомендует вместо запретов задуматься о причинах, которые заставляют человека постоянно скроллить ленту: для взрослых это нередко способ справиться с тревогой и создать иллюзию контроля над хаотичным миром. Чем больше контента просматривается, тем сильнее ощущение «осведомленности», хотя на практике это лишь уводит от контакта с собственными переживаниями.

Гладких отмечает, что для подростков и молодых людей увлечение короткими роликами во многом связано с адаптацией к цифровой среде. В условиях растущего информационного потока навыки быстрого переключения внимания и восприятия клипового контента могут в перспективе стать частью новой нормы, поэтому специалист не считает продуктивным демонизировать рилсы и аналогичные форматы.

Эксперт подчеркивает, что важную роль здесь играют взрослые. Если родители хотят привить ребенку интерес к чтению, прогулкам или офлайн хобби, им следует делать это вместе с ним, показывая альтернативу собственным примером. Интерес к «старому» миру, по ее оценке, передается через живого, вовлеченного взрослого, а не через запреты.