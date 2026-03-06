Где выпускники теряют баллы: главные ошибки на ЕГЭ по русскому и математике

Орфография, задания с параметром и стереометрия: в каких заданиях школьники чаще всего теряют баллы на ЕГЭ по русскому и математике Эксперты онлайн-платформы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» проанализировали методические рекомендации ФИПИ и собрали задания, на которых многие школьники теряют баллы. В подборку вошли ключевые темы, которые вызвали наибольшие трудности.

Результаты и баллы ЕГЭ

Русский язык

ЕГЭ по русскому языку остается самым массовым экзаменом — его сдают все выпускники. В 2025 году результаты в целом остались стабильными: большинство участников (99,4%) преодолели минимальный порог, а доля учеников, которые показали результаты в диапазоне 61–100 баллов, сохранилась на уровне прошлых лет (около 40%). Однако общий средний балл упал до 60,87 (с 63,88 в 2024 г.).

Математика

ЕГЭ по профильной математике в 2025 году выбрали 336 тысяч человек, что на 30 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, а в 2026 году ее планируют сдавать почти 371,5 тысяч выпускников. Средний балл составил 61,3. Минимальный порог в 36 тестовых баллов остался неизменным, а доля участв бек етож еконтраников, которые не смогли его преодолеть, сократился по сравнению с прошлым годом. Более 11% участников ЕГЭ показали высокие результаты в диапазоне 81–100 баллов.

Основные ошибки

Русский язык

Самым сложным оказалось задание №3 повышенного уровня сложности, связанное с функциональной стилистикой и культурой речи. Средний процент выполнения составил всего 31% по сравнению с 47% в 2024 году.

Серьезные трудности вызвало задание №12 на правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий и деепричастий. Ошибки в этом номере чаще всего связаны с невнимательностью и путаницей в грамматических признаках слова. В 2025 году его выполнили лишь 41% участников.

Также в число наименее успешно выполненных вошло задание №18 на постановку знаков препинания при вводных конструкциях, обращениях и междометиях. Несмотря на базовый уровень сложности, выпускники по-прежнему испытывают трудности с распознаванием вводных слов и их грамматической роли. Средний результат составил 41%.

Невысокий результат показало и задание №14 на слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи. Ошибки в этом номере, как правило, связаны с тем, что участники ориентируются на «ощущение языка», а не на четкое правило. В 2025 году это задание выполнили 40% участников (в 2024 — 47%).

При этом в 2025 году намного ниже оказались результаты по ряду орфографических заданий. Особенно это касается номеров 9, 10, 13 и 14. Это говорит о том, что темы, связанные с орфографическими правилами, на протяжении последних трех–пяти лет остаются по-прежнему плохо освоенными большим числом школьников и все также требуют регулярной тренировки и повторения.

Математика

Наименьший процент выполнения в 2025 году показали задания высокого уровня сложности второй части.

Одним из самых трудных традиционно остается задание №18 с параметром — его средний процент выполнения составил всего около 2%. Это задание требует умения рассматривать уравнение или неравенство в общем виде и анализировать поведение выражения в зависимости от значения параметра. Многие выпускники ограничиваются лишь частным случаем или доводят решение только до промежуточного результата.

Практически такой же результат показало задание №19 на теорию чисел. Средний процент его выполнения составил также около 2%. Здесь от участника требуется строгое доказательное рассуждение, а не просто вычисление. Ошибки чаще всего связаны с неполным обоснованием или неверной логикой доказательства.

Среди заданий повышенного уровня сложности одним из самых проблемных стало стереометрическое задание №14. Его средний процент выполнения составил около 6%. Участники нередко испытывают трудности с пространственным воображением и корректным построением вспомогательных элементов, без которых невозможно довести решение до конца.

С какими заданиями школьники справились хорошо

Русский язык

Высокий результат школьники показали и в задании №6, где нужно было определить нарушение в употреблении слова или подобрать верный вариант. Его успешно выполнили 89% участников (81% в 2024 году).

Также школьники успешно справились с заданием №25 на проверку знаний тем лексикологии и фразеологии. С ним успешно справилось 79% участников.

Среди заданий повышенного уровня сложности единственным, которое в среднем выполнили более половины участников, стало задание №22, связанное с определением основных изобразительно-выразительных средств языка. Его средний процент выполнения составил 53%.

Математика

Так, одним из наиболее успешно выполненных стало задание №4 на знание теории вероятностей — его правильно решили около 95% участников.

Высокий результат показали школьники и в задании №2 с координатами и векторами. Его успешно выполнили около 93% учеников. Основные ошибки были связаны с непониманием смысла вектор, неумением работать с координатами вектора, а также с незнанием формулы скалярного произведения.