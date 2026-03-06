$78.1990.79

Психолог Гладких: на прогулы школы могут указывать изменения в поведении ученика

Газета.Ruиещё 1

На прогулы школы могут указывать изменения в поведении ученика и его реакции на вопросы об учебе. Об этом РИАМО рассказала кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

Психолог назвала признаки того, что ребенок прогуливает школу
© Газета.Ru

По словам специалиста, родителям следует обратить внимание на то, что ребенок не хочет говорить на тему школьной жизни. Ученик может начать избегать диалога, пытаться отвести взгляд или придумывать ответы. Помимо этого, о пропусках могут сообщить учителя, если в учебном заведении есть система контроля.

«Кроме того, любое изменение в поведении ребенка — сигнал. Он стал вести себя странно, не так, как обычно. Например, сужение контактов: раньше встречался с одноклассниками после школы, а теперь все время дома. Перестал рассказывать о школьной жизни, уходит в комнату, не разговаривает», — добавила она.

Психолог предупредила, что в случае прогулов не следует давить на ребенка и запугивать его. Важно понять причину произошедшего и узнать, почему школьник скрывал прогулы и не попросил помощи.

По словам эксперта, любая необычная реакция должна стать поводом переключить внимание на ребенка и узнать, что происходит в его внутреннем мире.

Ранее психолог предупредила о рисках первого прогула школы.