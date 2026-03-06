Психолог назвала признаки того, что ребенок прогуливает школу

На прогулы школы могут указывать изменения в поведении ученика и его реакции на вопросы об учебе. Об этом РИАМО рассказала кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

По словам специалиста, родителям следует обратить внимание на то, что ребенок не хочет говорить на тему школьной жизни. Ученик может начать избегать диалога, пытаться отвести взгляд или придумывать ответы. Помимо этого, о пропусках могут сообщить учителя, если в учебном заведении есть система контроля.

«Кроме того, любое изменение в поведении ребенка — сигнал. Он стал вести себя странно, не так, как обычно. Например, сужение контактов: раньше встречался с одноклассниками после школы, а теперь все время дома. Перестал рассказывать о школьной жизни, уходит в комнату, не разговаривает», — добавила она.

Психолог предупредила, что в случае прогулов не следует давить на ребенка и запугивать его. Важно понять причину произошедшего и узнать, почему школьник скрывал прогулы и не попросил помощи.

По словам эксперта, любая необычная реакция должна стать поводом переключить внимание на ребенка и узнать, что происходит в его внутреннем мире.

Ранее психолог предупредила о рисках первого прогула школы.