Как «женитьба понарошку» может повлиять на детскую психику

Во Дворце бракосочетаний в Саратове проводят необычный эксперимент по организации «детских свадеб». Для маленьких детей, школьников и студентов организуют экскурсии, во время которых выбирают «жениха» и «невесту», наряжают пары и проводят церемонию бракосочетания «понарошку». Подобную инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева. Она уверена, что это формирует у детей и подростков традиционные семейные ценности. Как такие «экскурсии» могут повлиять на психику детей — в материале «Вечерней Москвы».

По словам клинического психолога Ильи Ахмедова, с точки зрения возрастной психологии ролевая игра является нормальным и важным механизмом социализации. Через нее дети осваивают социальные роли и культурные сценарии, поэтому знакомство с институтом семьи в игровой форме само по себе не противоречит психологическим принципам развития.

«Однако принципиально важно различать свободную детскую игру и институционализированную ролевую постановку, организованную взрослыми, — подчеркнул эксперт. — Когда подобная практика переносится в официальный контекст (ЗАГС, церемония, выбор "жениха" и "невесты"), игра начинает восприниматься как нормативный сценарий, транслирующий определенную модель социальных ожиданий».

По его мнению, это может приводить к ранней фиксации стереотипных гендерных ролей, создавать неловкость или давление в группе, особенно если детей публично выбирают на роли, а также вызывать дискомфорт у детей с иным семейным опытом.

Кроме того, исследования семейной психологии показывают, что устойчивые семейные ценности формируются прежде всего через наблюдение за реальными отношениями значимых взрослых, эмоциональную безопасность и модели взаимодействия в семье, отметил специалист.

«Символические ритуалы и единичные мероприятия оказывают ограниченное влияние на ценностные установки. Поэтому подобные экскурсии вряд ли могут служить эффективным инструментом формирования семейных ценностей и требуют осторожности в организации, чтобы избежать возможного социально-психологического давления на детей», — считает Ахмедов.

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что подобная ролевая игра показывает детям внешнюю атрибутику, а не глубинные ценности института семьи.

«Я бы оценила эту инициативу очень однозначно. Я понимаю, что здесь присутствуют благие намерения, такие как приобщить детей и подростков к институту семьи, но я считаю, что здесь есть очень серьезные просчеты. Во-первых, искажается понятие "игра и семья". Важно понимать, что для детей дошкольного и младшего школьного возраста сюжетно-ролевые игры, такие как "дочки-матери" или даже "игра в семью", — это естественный процесс. Но в данном случае присутствует жесткая режиссура, причем с выбором конкретной пары, потому что должен быть и жених, и невеста. И все это превращает игру в спектакль. И вместо усвоения ценностей заботы и взаимопомощи в семье фокус смещается на внешнюю показную атрибутику: фата, костюм, церемония», — пояснила эксперт.

Подобный подход формирует потребительское отношение к браку, а также закладывает высокий риск психотравмирующей ситуации, уверена психолог:

«Публичный выбор жениха и невесты — это стресс. В детском коллективе те, кого не выбрали, неизбежно будут чувствовать себя отвергнутыми. А для застенчивого ребенка оказаться в центре внимания в роли молодожена — это еще больший и огромный стресс. И игра понарошку в данном случае может стать реальным опытом публичного унижения или давления».

Кроме того, важно учитывать несоответствие возраста. В пять–семь лет дети еще не способны осознать моральные, этические аспекты брака. Навязывание романтизированного образа свадьбы может сформировать нездоровый интерес или, наоборот, отторжение к теме семьи в будущем, предупредила психолог:

«А для подростков такая игра вообще выглядит инфантильно и может вызвать насмешки или дискредитировать саму идею вступления в брак. Также здесь присутствует подмена ценностей. Потому что формирование традиционных ценностей происходит через наблюдение за реальными отношениями в семье. А инсценировка свадьбы показывает и учит даже в какой-то степени тому, что семья начинается с праздника, нарядов, а не с любви, ответственности и взаимного уважения».

По ее мнению, с одной стороны, это правильная идея — знакомить детей с семьей, однако сама форма реализации крайне рискованная.

«Гораздо полезнее было бы устраивать экскурсии, где детям рассказывают об истории семейных традиций, о том, как меняется семья со временем. А принудительное распределение ролей и имитация брачных церемоний — это очень рискованная идея. В ней, кроме наглядности, праздничности и эффектности, как думают, наверное, те, кто это устраивает, заложено огромное количество рисков нанести детям психологическую травму», — заключила Абравитова.

