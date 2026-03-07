Психологи проверили, вредит ли детям популярный метод «дать выплакаться»

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Child Psychology and Psychiatry, младенцам можно позволять немного плакать без риска для их эмоционального развития и привязанности к матери.

© Телеканал «Наука»

«Наши данные показывают, что родители, которые иногда дают детям выплакаться, не причиняют им долгосрочного психологического вреда», — говорит Айтен Бильгин из Уорикского университета, соавтор исследования вместе с Дитером Волке.

Противоречивые подходы

Долгое время эксперты спорили, насколько быстро нужно реагировать на плач ребенка. Теория привязанности утверждает, что немедленное утешение укрепляет эмоциональную связь с родителем и помогает малышу чувствовать себя в безопасности. С другой стороны, специалисты по руководству считают, что если родители постоянно сразу успокаивают ребенка, это может стимулировать плач, из-за чего малыш будет плакать чаще и дольше. Отсутствие мгновенной реакции, по их мнению, позволяет ребенку научиться успокаиваться самостоятельно.

Масштабное наблюдение

Чтобы проверить эти идеи в современном контексте, Бильгин и Волке наблюдали за 178 младенцами и их матерями с рождения до 18 месяцев, включая детей с нормальной и низкой массой тела, а также преждевременно родившихся. Матери регулярно сообщали о частоте и длительности плача, а также о том, как часто позволяли ребенку выплакаться. Для оценки адаптации используется тест, в котором рост на короткое время остается единицей, а затем наблюдается его реакция на возвращение родителя.

Результаты показали, что младенцы, которым разрешали плакать несколько раз или периодически, не имели проблем с привязанностью или поведением в возрасте 18 месяцев. Периодическое оставление ребенка одного было связано с меньшей продолжительностью плача в три месяца.

«Большинство родителей интуитивно адаптируются к потребностям своих детей. Небольшая задержка перед вмешательством дает детям возможность развить саморегуляцию, и это не снижает качества привязанности», — говорит Волке.

Критика и уточнения

После публикации статьи Аби М.Б. Дэвис и Робин С.С. Крамер выразили опасение, что игнорирование плача может повысить уровень стресса и повлиять на развитие мозга.

Бильгин и Волке ответили, что исследование не рекомендовало полностью игнорировать плач, а только показало, что периодическое ожидание не наносит вреда. Экспериментальные разделения по методам воспитания были бы неэтичными, поэтому наблюдательный подход остается самым безопасным способом изучения этих процессов.