Психологи проверили, вредит ли детям популярный метод «дать выплакаться»
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Child Psychology and Psychiatry, младенцам можно позволять немного плакать без риска для их эмоционального развития и привязанности к матери.
«Наши данные показывают, что родители, которые иногда дают детям выплакаться, не причиняют им долгосрочного психологического вреда», — говорит Айтен Бильгин из Уорикского университета, соавтор исследования вместе с Дитером Волке.
Противоречивые подходы
Долгое время эксперты спорили, насколько быстро нужно реагировать на плач ребенка. Теория привязанности утверждает, что немедленное утешение укрепляет эмоциональную связь с родителем и помогает малышу чувствовать себя в безопасности. С другой стороны, специалисты по руководству считают, что если родители постоянно сразу успокаивают ребенка, это может стимулировать плач, из-за чего малыш будет плакать чаще и дольше. Отсутствие мгновенной реакции, по их мнению, позволяет ребенку научиться успокаиваться самостоятельно.
Масштабное наблюдение
Чтобы проверить эти идеи в современном контексте, Бильгин и Волке наблюдали за 178 младенцами и их матерями с рождения до 18 месяцев, включая детей с нормальной и низкой массой тела, а также преждевременно родившихся. Матери регулярно сообщали о частоте и длительности плача, а также о том, как часто позволяли ребенку выплакаться. Для оценки адаптации используется тест, в котором рост на короткое время остается единицей, а затем наблюдается его реакция на возвращение родителя.
Результаты показали, что младенцы, которым разрешали плакать несколько раз или периодически, не имели проблем с привязанностью или поведением в возрасте 18 месяцев. Периодическое оставление ребенка одного было связано с меньшей продолжительностью плача в три месяца.
«Большинство родителей интуитивно адаптируются к потребностям своих детей. Небольшая задержка перед вмешательством дает детям возможность развить саморегуляцию, и это не снижает качества привязанности», — говорит Волке.
Критика и уточнения
После публикации статьи Аби М.Б. Дэвис и Робин С.С. Крамер выразили опасение, что игнорирование плача может повысить уровень стресса и повлиять на развитие мозга.
Бильгин и Волке ответили, что исследование не рекомендовало полностью игнорировать плач, а только показало, что периодическое ожидание не наносит вреда. Экспериментальные разделения по методам воспитания были бы неэтичными, поэтому наблюдательный подход остается самым безопасным способом изучения этих процессов.
«Мы видим, что материнская чуткость в повседневной жизни формирует прочную привязанность. Задержка реакции перед сном не означает отсутствие заботы, а помогает детям развивать навыки саморегуляции», — добавляет Бильгин.