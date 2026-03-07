Названы главные опасности мегаполисов для детского здоровья

Аллерголог-иммунолог Лариса Фабер рассказала, какие опасности представляют мегаполисы для здоровья человека.

«Горожане, пытаясь защититься от инфекций, с раннего возраста подвергаются воздействию большого количества антибактериальных и дезинфицирующих средств. На практике попытки оградить детей от болезней могут на самом деле ослабить их иммунную систему, сделав ее более восприимчивой к раздражителям и склонной к аллергической реакции», – рассказала она РИА Недвижимость.

Кроме влияния на иммунитет, мегаполисы влияют и повышенным уровнем шума, вызывая проблемы с психикой. Постоянный стресс приводит и к нарушениям сна.