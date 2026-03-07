Психолог рассказал о тренде на мужской декрет

Сейчас не считается предосудительным, если женщина зарабатывает больше.

© РИА Новости

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Ирина Корчагина.

«Знаете, современные мужчины тоже очень изменились. Они готовы брать декрет, сами воспитывать малышей. И они с удовольствием это всё делают. Сейчас это всё чаще и чаще. Это уже тренд. Эти изменения происходят. И мужчины не стесняются, если их жёны зарабатывают больше. Они не впадают в какой-то там ступор, в ужас. Они вносят свой вклад в семью тем, что могут. Но если женщина, у неё такие мозги заточены, она умеет зарабатывать деньги. У неё там ничего не коснись, и золото вылетает из рук».

Ранее психолог призвала родителей «не ломать через колено» детей при выборе профессии.